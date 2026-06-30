Actividad manufacturera china aceleró nuevamente en junio

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El índice gerente de compras (PMI, indicador de referencia del sector) se situó en el mes de junio en 50,3 puntos, 0,3 por encima de los 50 que había marcado en mayo.

Por Agencia EFE La actividad en la industria manufacturera de China volvió a tomar impulso en junio después de quedarse al borde de la contracción el mes anterior, según datos oficiales publicados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático. El índice gerente de compras (PMI, indicador de referencia del sector) se situó en el mes en 50,3 puntos, 0,3 por encima de los 50 que había marcado en mayo.

En este indicador, una cifra por encima del umbral de los 50 enteros supone un crecimiento de la actividad en el sector en comparación con el mes anterior, mientras que una por debajo representa una contracción. Los analistas anticipaban un repunte pero algo más modesto, hasta en torno a los 50,1 puntos. Entre los cinco subíndices que componen el PMI manufacturero, los que tiraron del carro fueron el de producción, que ya venía marcando una buena tendencia, y, sobre todo, el de nuevos pedidos -clave para medir la demanda-, que marcó 51,2 puntos para salir de la zona de contracción en junio. Mientras tanto, los de empleo e inventario de materias primas profundizaron en sus caídas, y el de plazos de entrega se quedó al límite de salir del puntaje negativo.