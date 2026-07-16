Avanza segunda obra Plan Maestro del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS), bajo la gestión de AERIS, continúa avanzando en la ejecución de su Plan Maestro 2023-2042 con la puesta en servicio del proyecto de Realineamiento de la calle de servicio y habilitación de un segundo acceso al Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI), convirtiéndose en la segunda obra de este plan que entra en operación.

Esta obra responde a una necesidad prioritaria para fortalecer la operación del aeropuerto, al mejorar la circulación de los vehículos de emergencia, optimizar los tiempos de respuesta ante una eventualidad y reforzar la seguridad operacional del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en cumplimiento de los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

"Este proyecto fortalece la seguridad operacional, mejora la capacidad de respuesta ante emergencias y refleja una visión de largo plazo para dotar al país de una infraestructura aeroportuaria moderna, preparada para impulsar la conectividad y acompañar la evolución de la aviación", indicó Ricardo Hernández, director ejecutivo de AERIS.

El proyecto comprendió la construcción de 3.015 m² de pavimento flexible para el realineamiento de la vía de servicio con el fin de asegurar el cumplimiento normativo de aeródromo respecto a la normativa internacional, así como 1.500 m² de pavimento flexible destinados al segundo acceso al SEI, el cual brindará redundancia y aumentará la seguridad operacional para la atención de emergencias.