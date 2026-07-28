Guatemala: Gobierno descarta eliminar el impuesto a los combustibles

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El ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, explicó que una reducción o eliminación del impuesto implicaría un proceso legislativo y administrativo más prolongado, mientras que el subsidio puede implementarse con mayor agilidad para atender una coyuntura que calificó como temporal.

Por revistaeyn.com El Gobierno de Guatemala defendió su decisión de impulsar un subsidio temporal a los combustibles, en lugar de promover la eliminación del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP), al considerar que esta alternativa ofrece una respuesta más rápida frente al aumento de los precios internacionales y un mayor alivio para los consumidores. El ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, explicó que una reducción o eliminación del impuesto implicaría un proceso legislativo y administrativo más prolongado, mientras que el subsidio puede implementarse con mayor agilidad para atender una coyuntura que calificó como temporal.

"Los impuestos implican varios pasos burocráticos para hacerlo. Se puede hacer y es una opción, pero no es rápido", afirmó el funcionario, al señalar que la naturaleza transitoria del incremento en los precios de los combustibles requiere medidas de corto plazo y no modificaciones permanentes al sistema tributario. Barrios sostuvo que el apoyo temporal tendría un efecto más significativo sobre el bolsillo de los consumidores que una eventual eliminación del impuesto. Como ejemplo, indicó que el precio del diésel ronda actualmente los US$5,45 por galón. Si se eliminara el IDP, el descuento sería cercano a unos US$0,78 por galón, reduciendo el precio hasta US$4,67. Sin embargo, con el subsidio planteado por el Ejecutivo, el precio del diésel podría situarse cerca de US$3,89, lo que representaría un ahorro mayor para los usuarios. El ministro también explicó por qué la propuesta no contempla un subsidio para la gasolina superior. Según indicó, el objetivo es concentrar los recursos en los combustibles con mayor impacto sobre la economía nacional y el costo de vida. "El diésel transporta la mayor cantidad de productos, alimentos y personas", afirmó Barrios, al destacar que este combustible es utilizado por el transporte de carga, mercancías y pasajeros, por lo que una reducción en su costo puede trasladarse a los precios de bienes y servicios que consume la población, incluso quienes no poseen un vehículo.