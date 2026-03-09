Guatemala: Continúa actividad del volcán Santiaguito y se proyecta que persistirá

Centroamérica & Mundo

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) instó a que, debido a la producción de abundante ceniza, se recomienda tomar precauciones con el tránsito aéreo en los alrededores del volcán

Por revistaeyn.com El volcán Santiaguito, en Guatemala, continúa su actividad volcánica con expulsión de lava en forma de bloques que se apilan de manera inestable en la parte alta del domo caliente. Además, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indicó en su boletín vulcanológico que la actividad cuenta también con desgasificación permanente y explosiones débiles que forman columnas de gas y ceniza de hasta 1.000 metros de altura.

Según los monitoreos del Insivumeh, la fase actual de extrusión de magma sd inició en el año 2022 y continúa activa hasta la fecha. Asimismo, indicó que se espera seguir registrando explosiones, desgasificación continua, incandescencia en la zona principal de extrusión y descenso de bloques incandescentes por las próximas semanas. Ante la constante actividad del volcán Santiaguito, el Insivumeh instó a la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomendó mantenerse en apresto y comunicar la información del boletín a las autoridades locales, comunidades y fincas cercanas a los cauces que descienden del volcán, así como indicarles medidas de prevención, evacuaciones preventivas y demás acciones de mitigación de riesgos.