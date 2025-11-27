Centroamérica & Mundo

Guatemala: FBI apoya con inteligencia la captura de pandilleros prófugos

La fuga de los 20 pandilleros, cinco de los cuales ya han sido detenidos de nuevo, fue divulgada el 12 de octubre por las autoridades y provocó una crisis en el Sistema Penitenciario.

  • Guatemala: FBI apoya con inteligencia la captura de pandilleros prófugos

    El ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Villeda (i), habla en una conferencia de prensa este miércoles, en el Palacio Nacional de la Cultura en Ciudad de Guatemala (Guatemala). El Gobierno de Guatemala aseguró que los agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, que llegaron al país la semana pasada, apoyan solo con inteligencia y no realizan directamente la captura de los pandilleros que se fugaron en octubre de una prisión en el sureste. EFE/ Mariano Macz

     Mariano Macz / EFE
2025-11-27

POR EFE

El Gobierno de Guatemala aseguró este miércoles que los agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, que llegaron al país la semana pasada, apoyan solo con inteligencia y no realizan directamente la captura de los pandilleros que se fugaron en octubre de una prisión en el sureste.

El ministro de Gobernación (Interior), Marco Antonio Villeda, explicó en una rueda de prensa que los miembros de la Fuerza de Tarea Vulcano del FBI "solo planifican, analizan información y las estrategias, pero no realizan capturas".

Gobierno de Guatemala propondrá penas más duras y una cárcel solo para pandilleros

Los agentes son "especialistas en pandillas y localización de prófugos", pero no efectúan directamente las capturas de los fugados de la prisión Fraijanes II, enfatizó.

Los operativos para dar con el paradero de los 15 pandilleros del Barrio 18 que aún están prófugos "están siendo realizados exclusivamente por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (Fiscalía)", aclaró tras ser cuestionado sobre la función de los agentes estadounidenses.

El funcionario detalló que la llegada de los miembros del FBI es una ayuda que brinda el Gobierno de Estados Unidos por un requerimiento de Guatemala, en virtud de un acuerdo vigente desde 2009 y renovado en 2015.

El ministro insistió en que el FBI "no está realizando acciones de campo y no está operativizando", pero con su ayuda Guatemala espera localizar en el menor tiempo posible a los pandilleros del Barrio 18, una organización considerada terrorista por Estados Unidos.

La fuga de los 20 pandilleros, cinco de los cuales ya han sido detenidos de nuevo, fue divulgada el 12 de octubre por las autoridades y provocó una crisis en el Sistema Penitenciario.

Guatemala: remueven a la cúpula de seguridad tras la fuga de 20 pandilleros

Debido a la huida de los presos, pesa una orden de captura sobre el exministro del Interior, Francisco Jiménez, quien abandonó Guatemala a mediados de octubre tras renunciar al cargo.

Por el mismo caso, han sido detenidos y procesados más de 20 guardias del Sistema Penitenciario y el exdirector de la prisión donde estaban los pandilleros, todos ellos líderes de clicas del Barrio 18.

Redacción web
Agencia EFE

Inteligencia
|
Pandillas
|
Fuga de reo
|
Mariano Macz
|
Estados Unidos
|
Guatemala
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE