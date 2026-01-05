Integración y conectividad: los dos retos para Centroamérica Multi-destino

Por Velia Jaramillo - Estrategia & Negocios
Centroamérica recibió en 2025 a más de 29 millones de turistas, registrando un crecimiento del 10 % respecto al año anterior, con un impacto económico de US$30.000 millones. Para 2025, la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA, por sus siglas en inglés), proyectó un aumento del 6 %, “una cifra que refleja estabilidad después de un crecimiento fuerte en 2024”.
Boris Iraheta, secretario general de CATA, detalla que si bien el turismo VFR (Visiting Friends and Relatives) llegando a Centroamérica decreció en 2025, para todos los países de la región el principal país emisor sigue siendo Estados Unidos, aunque reconoce que hay un cambio: la llegada de visitantes europeos crece y los destinos integrados comienzan a posicionarse ahora también entre el turismo de México y Suramérica.
En entrevista con Estrategia & Negocios, el funcionario habla de los desafíos que se abren para el turismo en la región en 2025 y de los avances y retos para consolidar la oferta multi-destino de la región en 2026.Iraheta detalla que el porcentaje de visitantes desde Norteamérica, principalmente Estados Unidos, oscila entre el 30 % y el 60 % para los distintos países de Centroamérica.
“El líder es definitivamente Estados Unidos, por eso en CATA trabajamos más los mercados europeos y asiáticos, porque ya hay una labor desde los países para trabajar directamente los mercados de Norteamérica”, detalla. Luego, añade, hay un porcentaje importante de turismo intrarregional, que puede representar entre 20 % o 30 % en algunos mercados.
“Si vemos las estadísticas, el tercer país emisor para la región es El Salvador. Tenemos Estados Unidos, Canadá, y luego El Salvador como los más importantes emisores de turismo”.Tradicionalmente -amplía- El Salvador, ha sido un mercado emisor. “Si vemos la tendencia de vacaciones agostinas, Semana Santa o fin de año, la oferta que se presenta para el mercado salvadoreño es amplia.
El Salvador es el principal mercado emisor para Guatemala, un importante mercado para Honduras y para Nicaragua”. Luego de ese bloque, añade, hay un volumen de entre un 14 % a 17 % de llegadas desde Europa, siendo España, Reino Unido, Alemania y Francia los cuatro países que más turistas envían a esta región.
¿Cuáles son los mayores desafíos que tienen para consolidar y crecer la oferta de turismo multidestino?
Ahí hay dos temas. El primero es propiamente la integración. Y luego está el tema de la conectividad intra-región. En cuanto a la integración de los países, se trabaja para fortalecer esos lazos, para integrar mucho más a República Dominicana. El próximo año le toca ostentar la presidencia pro tempore del Sistema de Integración Centroamericana, con lo cual pensamos que vamos a tener mucha más proximidad, trabajo conjunto con ellos.
En el multi-destino, ya funciona muy bien un tour del mundo maya: México, Belice, Guatemala y Honduras. Y hay otro tour por el pacífico, aventura y naturaleza, que comienza en Guatemala, por Atitlán y Antigua, hace un recorrido por El Salvador, llega a las playas del oriente del país, y se toma una lancha desde La Unión que conecta hasta la Costa Pacífica de Nicaragua, y que también incluye Costa Pacífica, volcanes, naturaleza. Hay otros tours más completos que comienzan en el sur de México y terminan en Panamá.
La integración con el sur de México, ¿cómo avanza? Se ha hablado mucho de enlazarnos con el Tren Maya, por ejemplo, pero ¿concretamente qué hay?
Con el sur de México no es una integración profunda, pero sí de colaboración, a través de la organización Mundo Maya, que integran cinco estados del sur de México (Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán) más cuatro países del norte de Centroamérica: Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador.
El puente para fortalecer esa alianza son Belice y Guatemala. Ya anunciaron los jefes de estado: la presidenta de México, el presidente de Guatemala y el primer ministro de Belice cuál sería la colaboración que tendrían en la reserva de la Biósfera Maya y exploran la posibilidad de llevar el Tren Maya hacia Belice y Guatemala. Hay un acuerdo de paso ágil. Si eres ciudadano, puedes ir y venir desde Belice hacia el sur de México.
Esa experiencia que tienen Guatemala y Belice, principalmente con México, está ayudando a crear un puente para el resto de los países de la región. No es fácil, porque ahí también ya se tienen que incorporar decisiones de Estado, pero el camino está allanado en cuanto a que contamos con la organización Mundo Maya... a que Belice, México y Guatemala tienen una muy buena relación actualmente y a que Honduras y El Salvador, al pertenecer a la organización como tal, podemos integrarnos.
Los secretarios de turismo de los cinco estados mexicanos están en un foro de trabajo conjunto con los Ministros de Turismo de la región, en línea de trabajar integración. Actualmente ya no solamente hay tours que funcionan desde el sur de México hasta Panamá, también hay avances en cuando a conectividad: las aerolíneas Tropic Air (beliceña) y TAG Airlines (guatemalteca), están ayudando en ese esfuerzo de integración y conectividad desde el sur de México.
En cuanto al tema de la conectividad, el dolor es facilitar las operaciones aéreas. Hay un convenio entre los países que se llama facilitación de operaciones aéreas, pero hay aún retos que tenemos que trabajar. Las aerolíneas enfrentan un bonito problema: está incrementando la demanda, pero tienen una capacidad limitada de aeronaves. Entonces, se encuentran en fila, esperando que se produzcan aviones para que operen. La demanda está, pero la cantidad de aviones no es suficiente”.