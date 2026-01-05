Integración y conectividad: los dos retos para Centroamérica Multi-destino

Centroamérica & Mundo

La integración turística centroamericana avanza, afirma Boris Iraheta, secretario de CATA. El turismo intraregional ya representa 30 % para algunos destinos.

Por Velia Jaramillo - Estrategia & Negocios Centroamérica recibió en 2025 a más de 29 millones de turistas, registrando un crecimiento del 10 % respecto al año anterior, con un impacto económico de US$30.000 millones. Para 2025, la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA, por sus siglas en inglés), proyectó un aumento del 6 %, “una cifra que refleja estabilidad después de un crecimiento fuerte en 2024”. Boris Iraheta, secretario general de CATA, detalla que si bien el turismo VFR (Visiting Friends and Relatives) llegando a Centroamérica decreció en 2025, para todos los países de la región el principal país emisor sigue siendo Estados Unidos, aunque reconoce que hay un cambio: la llegada de visitantes europeos crece y los destinos integrados comienzan a posicionarse ahora también entre el turismo de México y Suramérica. En entrevista con Estrategia & Negocios, el funcionario habla de los desafíos que se abren para el turismo en la región en 2025 y de los avances y retos para consolidar la oferta multi-destino de la región en 2026.Iraheta detalla que el porcentaje de visitantes desde Norteamérica, principalmente Estados Unidos, oscila entre el 30 % y el 60 % para los distintos países de Centroamérica.

“El líder es definitivamente Estados Unidos, por eso en CATA trabajamos más los mercados europeos y asiáticos, porque ya hay una labor desde los países para trabajar directamente los mercados de Norteamérica”, detalla. Luego, añade, hay un porcentaje importante de turismo intrarregional, que puede representar entre 20 % o 30 % en algunos mercados. “Si vemos las estadísticas, el tercer país emisor para la región es El Salvador. Tenemos Estados Unidos, Canadá, y luego El Salvador como los más importantes emisores de turismo”.Tradicionalmente -amplía- El Salvador, ha sido un mercado emisor. “Si vemos la tendencia de vacaciones agostinas, Semana Santa o fin de año, la oferta que se presenta para el mercado salvadoreño es amplia. El Salvador es el principal mercado emisor para Guatemala, un importante mercado para Honduras y para Nicaragua”. Luego de ese bloque, añade, hay un volumen de entre un 14 % a 17 % de llegadas desde Europa, siendo España, Reino Unido, Alemania y Francia los cuatro países que más turistas envían a esta región. ¿Cuáles son los mayores desafíos que tienen para consolidar y crecer la oferta de turismo multidestino? Ahí hay dos temas. El primero es propiamente la integración. Y luego está el tema de la conectividad intra-región. En cuanto a la integración de los países, se trabaja para fortalecer esos lazos, para integrar mucho más a República Dominicana. El próximo año le toca ostentar la presidencia pro tempore del Sistema de Integración Centroamericana, con lo cual pensamos que vamos a tener mucha más proximidad, trabajo conjunto con ellos. En el multi-destino, ya funciona muy bien un tour del mundo maya: México, Belice, Guatemala y Honduras. Y hay otro tour por el pacífico, aventura y naturaleza, que comienza en Guatemala, por Atitlán y Antigua, hace un recorrido por El Salvador, llega a las playas del oriente del país, y se toma una lancha desde La Unión que conecta hasta la Costa Pacífica de Nicaragua, y que también incluye Costa Pacífica, volcanes, naturaleza. Hay otros tours más completos que comienzan en el sur de México y terminan en Panamá.

La integración con el sur de México, ¿cómo avanza? Se ha hablado mucho de enlazarnos con el Tren Maya, por ejemplo, pero ¿concretamente qué hay? Con el sur de México no es una integración profunda, pero sí de colaboración, a través de la organización Mundo Maya, que integran cinco estados del sur de México (Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán) más cuatro países del norte de Centroamérica: Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador.