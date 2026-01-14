Guatemala inicia proceso para reemplazar en mayo a la fiscal general, sancionada por EEUU

POR EFE

Guatemala inició este martes el procedimiento para la designación en mayo de un nuevo fiscal general en reemplazo de la actual jefa del Ministerio Público (Fiscalía), Consuelo Porras, quien se encuentra sancionada por corrupción por Estados Unidos y Europa, un cambio esperado por diferentes colectivos anticorrupción del país centroamericano.

El procedimiento empezó esta tarde de manera oficial con el acuerdo aprobado por el Congreso para la creación de una comisión de postulación que enviará eventualmente una nómina de seis candidatos al presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, para que elija al nuevo fiscal general.

Porras, quien se encuentra sancionada desde hace varios años por señalamiento en varios casos de corrupción, culmina en mayo próximo su segundo mandato al frente de la Fiscalía, iniciado en mayo de 2022, como establece la ley del país centroamericano.

La fiscal general y actual jefa del Ministerio Público está enfrentada con Arévalo de León desde que el actual presidente ganó las elecciones en 2023 y ha intentado, según el gobernante, derrocarlo en varias ocasiones con presuntos "golpes de Estado" bajo persecución judicial.

Según expertos y organizaciones no gubernamentales, la designación del reemplazo de Porras será trascendental para la lucha contra la corrupción en Guatemala.