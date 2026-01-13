Guatemala recibe US$22,6 millones por venta de bonos de carbono

" Logramos cerrar un proceso de negociaciones de dos décadas, garantizando que el pago llegue a los verdaderos protectores de la naturaleza ", afirmó la funcionaria.

La ministra de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), María Fernanda Rivera, detalló en una conferencia de prensa que este desembolso, que asciende a 175,4 millones de quetzales (unos 22,6 millones de dólares), beneficia directamente a 1.015 proyectos de conservación.

Guatemala recibió el primer pago por la venta de bonos de carbono al Banco Mundial , tras lograr la reducción de 4,8 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO₂) mediante su Programa de Reducción de Emisiones (PRE), informó este miércoles el Gobierno.

Con esta operación, Guatemala se posiciona como el cuarto país de América Latina y el Caribe en acceder a este tipo de financiamiento climático basado en resultados.

Los fondos están destinados a una red diversa que incluye concesiones forestales, comunidades indígenas, municipalidades y entidades privadas que gestionan bosques naturales y manglares.

Este primer tramo del programa impacta a unas 230.000 personas de forma directa e indirecta, dijo Rivera, que subrayó que los recursos financieros permitirán a las comunidades adquirir insumos críticos para la prevención de incendios forestales, una de las mayores amenazas para la cobertura boscosa de Guatemala.

El programa no funciona como un subsidio tradicional, sino como una herramienta financiera científica que mide y certifica internacionalmente la cantidad de emisiones evitadas, según la ministra, quien explicó que el actual pago corresponde a las metas alcanzadas durante el año 2020, funcionando como una fase piloto para desembolsos programados hasta 2024.

"Este logro fortalece la gobernanza forestal y abre nuevas oportunidades de desarrollo sostenible bajo un modelo de confianza internacional", concluyó la titular del Maga, destacando la coordinación entre el Instituto Nacional de Bosques (INAB) y otras carteras del Ejecutivo.