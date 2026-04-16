INCAE lanza maestría que integra la sostenibilidad con la inteligencia artificial

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El programa, que iniciará en octubre en el Campus Walter Kissling Gam en Costa Rica, responde a una necesidad creciente en la región de contar con talento preparado para integrar la gestión empresarial con herramientas tecnológicas avanzadas y una visión sostenible.

Por revistaeyn.com INCAE Business School anunció el lanzamiento del primer Master in Management, Sustainability and Artificial Intelligence en América Latina, diseñada exclusivamente para integrar, con rigor gerencial y técnico, la sostenibilidad con la inteligencia artificial. El programa, que iniciará en octubre de 2026 en el Campus Walter Kissling Gam en Costa Rica, responde a una necesidad creciente en la región: contar con talento preparado para integrar la gestión empresarial con herramientas tecnológicas avanzadas y una visión sostenible.

A diferencia de programas tradicionales, esta maestría propone una formación integral que combina management , sostenibilidad e inteligencia artificial en un solo programa, con un enfoque práctico basado en proyectos reales desarrollados junto a organizaciones en América Latina. El modelo blended —que integra aprendizaje presencial y virtual — permite a los participantes vivir unaexperiencia formativa flexible, sin perder el componente inmersivo que caracteriza a INCAE. Este enfoque se ve fortalecido por un cuerpo docente de excelencia, conformado por profesores con grado de doctorado delas mejores universidades de Estados Unidos y Europa, lo que garantiza rigor académico con relevancia práctica. “La convergencia entre sostenibilidad e inteligencia artificial ya no es una tendencia futura, sino una realidad que está redefiniendo la forma en que las empresas generan valor y competitividad. América Latina requiere líderes capaces de entender y accionar sobre esta intersección”, destacó el profesor Roy Zúñiga, Vicerrector de INCAE Business School.