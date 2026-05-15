Guatemala/ Presidente Arévalo juramenta a García Luna como Fiscal General

Por: Revistaeyn.com - Agencias
El presidente de Guatemala Bernardo Arévalo juramentó este viernes a Gabriel Estuardo García Luna como nuevo Fiscal General y jefe del Ministerio Público.
A través de sus redes oficiales, el mandatario expresó: "Tal y como lo sostuve siempre, y en cumplimiento de mi deber constitucional como presidente de la República, hoy he juramentado al doctor Gabriel Estuardo García Luna como Fiscal General y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030".
El gobernante remarcó que le desea a la nueva autoridad del ente investigador "claridad, sabiduría y una ética inquebrantable para servirle con integridad al pueblo de Guatemala".
La elección de Fiscal General y jefe del Ministerio Público comenzó con la integración de la Comisión de Postulación, liderada por la presidente del Organismo Judicial, Claudia Paredes.
Durante varias reuniones, la comisión avanzó con el proceso para integrar la nómina de seis candidatos entre los que obtuvieron mayor punteo y el voto favorable de las dos terceras partes, la cual tuvo que construir dos veces luego de una resolución de la Corte de Constitucionalidad que dejó sin efecto la primera.
Posteriormente, el presidente Arévalo realizó las entrevistas a los seis candidatos en el Palacio Nacional de la Cultura, acompañado del secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero y el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.
El período del nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público es de cuatro años, del 17 de mayo de 2026 al 16 de mayo de 2030.
En seguimiento a los acercamientos sostenidos durante esta semana, el 14 de mayo se llevó a cabo una reunión interna de transición entre la fiscal general de la República y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras Argueta, y el fiscal general de la República nombrado para el período 2026-2030, Gabriel Estuardo García Luna.
Por medio de las redes sociales, el Ministerio Público indicó: "En este encuentro técnico participaron la fiscal general y su equipo administrativo y fiscal, junto a García Luna y su equipo de transición designado. El objetivo primordial de la reunión fue establecer las bases para una transición ordenada, transparente y estrictamente técnica, en cumplimiento de la legislación aplicable".
Con información de la Agencia Guatemalteca de Noticias