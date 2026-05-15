Guatemala/ Presidente Arévalo juramenta a García Luna como Fiscal General

Por: Revistaeyn.com - Agencias

El presidente de Guatemala Bernardo Arévalo juramentó este viernes a Gabriel Estuardo García Luna como nuevo Fiscal General y jefe del Ministerio Público.

A través de sus redes oficiales, el mandatario expresó: "Tal y como lo sostuve siempre, y en cumplimiento de mi deber constitucional como presidente de la República, hoy he juramentado al doctor Gabriel Estuardo García Luna como Fiscal General y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030".

El gobernante remarcó que le desea a la nueva autoridad del ente investigador "claridad, sabiduría y una ética inquebrantable para servirle con integridad al pueblo de Guatemala".

La elección de Fiscal General y jefe del Ministerio Público comenzó con la integración de la Comisión de Postulación, liderada por la presidente del Organismo Judicial, Claudia Paredes.