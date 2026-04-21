Guatemala: fiscal Porras, acusada de corrupción, queda descartada para reelección

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Una comisión de postulación definió este lunes en Guatemala a los seis candidatos finales para ocupar el puesto de fiscal general y jefe del Ministerio Público (Fiscalía) para el período 2026-2030.

Por: EFE Consuelo Porras Argueta, definitivamente, quedó fuera del listado de candidatos a la Fiscalía General y por tanto no podrá reelegirse. Porras Argueta, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción, buscaba un tercer período al mando de la entidad, pero no recibió los votos suficientes, quedando descartada para reelegirse. Esta comisión ha estado marcada por las críticas por darle el máximo puntaje a la fiscal, quien cuenta con múltiples señalamientos locales e internacionales de corrupción y de socavar la democracia durante sus ocho años en el cargo. Ahora será el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, el que designe de entre los seis candidatos al próximo fiscal general guatemalteco, un cargo clave para la lucha contra la corrupción en el país.

Los abogados elegidos son Beyla Estrada Barrientos, Julio Rivera Clavería, César Ávila Aparicio, Gabriel García Luna, Néstor de León Ramírez y Zoila Morales Valdizón. De acuerdo a diversas fuentes, incluidas organizaciones civiles, exfiscales y declaraciones judiciales, al menos tres de los cinco candidatos cuentan con señalamientos en el pasado por diversas causas.

Los candidatos

Según la organización Verdad y Justicia en Guatemala, Estrada Barrientos fue asistente del exfiscal general Carlos de León, capturado por lavado de dinero, y ha emitido dictámenes como jueza de Apelaciones en favor de al menos una docena de acusados por corrupción. Por su parte, sobre Rivera Clavería, "se le ha señalado por sus vínculos en casos de corrupción y crimen organizado, pero él se desliga", según un reportaje del medio Plaza Pública. Además, fue parte del Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), derrocado por corrupción.