Arévalo pide elegir magistrados del TSE 'cerrando las puertas al crimen organizado'

Por revistaeyn.com
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, hizo un llamado al Congreso a cerrar las puertas al crimen organizado al momento de elegir a los 10 magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Durante la conferencia de prensa La Ronda, en el Palacio Nacional de la Cultura, Arévalo lamentó que algunos miembros de la Comisión de Postulación le abriera “las puertas a estructuras político-criminales al máximo ente electoral que tendrá a su cargo las próximas elecciones, y por lo tanto, le abre las puertas al crimen organizado en la política, en la justicia y en el futuro de Guatemala”.
El presidente Arévalo también se refirió al proceso de elección del nuevo Fiscal General y Jefe del Ministerio Público y aseguró que los “ojos del pueblo de Guatemala están puestos sobre los integrantes de la Comisión de Postulación”.
Además, agradeció a las y los profesionales que decidieron participar como candidatos a la elección de magistrado titular y suplente de la Corte de la Constitucionalidad por parte del Ejecutivo.
"Quiero iniciar reiterando mi profundo agradecimiento a las y los profesionales que decidieron dar un paso al frente y responder, con valentía y confianza, a la invitación pública para ser considerados como magistradas y magistrados de la Corte de Constitucionalidad", dijo el mandatario.
La convocatoria pública se hizo el 9 de febrero del presente año. Durante proceso se recibieron 76 expedientes, 23 son mujeres que representan el 35 % de la participación en el proceso.
El secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, detalló que actualmente están en la fase de revisión de la papelería de los candidatos.
Luego, el Presidente analizará los perfiles y hará la elección en Consejo de Ministros. La persona elegida tomará el cargo para el periodo de 2026 al 2031.
Con información de Agencia Guatemalteca de Noticias