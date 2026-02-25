Arévalo pide elegir magistrados del TSE 'cerrando las puertas al crimen organizado'

Centroamérica & Mundo

Por revistaeyn.com El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, hizo un llamado al Congreso a cerrar las puertas al crimen organizado al momento de elegir a los 10 magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Durante la conferencia de prensa La Ronda, en el Palacio Nacional de la Cultura, Arévalo lamentó que algunos miembros de la Comisión de Postulación le abriera “las puertas a estructuras político-criminales al máximo ente electoral que tendrá a su cargo las próximas elecciones, y por lo tanto, le abre las puertas al crimen organizado en la política, en la justicia y en el futuro de Guatemala”.

El presidente Arévalo también se refirió al proceso de elección del nuevo Fiscal General y Jefe del Ministerio Público y aseguró que los "ojos del pueblo de Guatemala están puestos sobre los integrantes de la Comisión de Postulación". Además, agradeció a las y los profesionales que decidieron participar como candidatos a la elección de magistrado titular y suplente de la Corte de la Constitucionalidad por parte del Ejecutivo. "Quiero iniciar reiterando mi profundo agradecimiento a las y los profesionales que decidieron dar un paso al frente y responder, con valentía y confianza, a la invitación pública para ser considerados como magistradas y magistrados de la Corte de Constitucionalidad", dijo el mandatario.