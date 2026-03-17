Descubra destinos imperdibles en el Norte de Centroamérica para viajar en Semana Santa

Por revistaeyn.com
La temporada de verano, especialmente durante el descanso de Semana Santa, es uno de los momentos de mayor movimiento turístico en la región. Según proyecciones del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), para 2026 se prevé la llegada de más de 100.000 visitantes extranjeros y más de 5 millones de movimientos turísticos de guatemaltecos hacia distintos destinos del país, reflejando el creciente interés por viajar y explorar los atractivos turísticos nacionales durante esta temporada.
Además, la movilidad turística entre países vecinos también cobra relevancia. Según el Ministerio de Turismo de El Salvador, en 2025 ese país recibió alrededor de 73.000 visitantes provenientes de Guatemala. Por su parte, el Instituto Hondureño de Turismo reportó que el flujo de turistas provenientes de Guatemala y El Salvador hacia Honduras osciló en alrededor de 50.000 personas, lo que evidencia el dinamismo del turismo regional.
En este contexto, MOBILITY ADO y Autobuses Cristóbal Colón promueven el transporte colectivo como una solución que conecta destinos turísticos en el Norte de Centroamérica de forma más eficiente, segura y con menor impacto ambiental.
Viajar en transporte colectivo hacia estos destinos permite planificar mejor el itinerario y contribuir a una movilidad más ordenada en fechas de alta demanda.
· Guatemala: tradición, naturaleza y descanso
Desde lo colorido y espiritual que caracteriza la Semana Santa en la Ciudad y Antigua Guatemala, hasta la majestuosidad de las playas o la riqueza natural de Petén, Guatemala ofrece opciones para todos los estilos de viajero, una combinación única de tradición, cultura y naturaleza que permite vivir experiencias diferentes en un mismo viaje.
· El Salvador: playas, gastronomía y paisajes
La cercanía geográfica ha convertido a El Salvador en uno de los destinos favoritos para viajeros guatemaltecos. De hecho, gran parte de los turistas que visitan el país en esta temporada provienen de Guatemala y Honduras.
Entre los lugares recomendados destacan las playas de El Tunco, conocidas por su ambiente relajado y surf, el Lago de Coatepeque o los recorridos culturales en Suchitoto ideal para escapadas de verano.
· Honduras: aventura y naturaleza
Ofrece una variedad de destinos ideales para quienes buscan contacto con la naturaleza, aventura o historia en esta temporada. Cerca de Tegucigalpa, uno de los lugares más visitados es el Parque Nacional La Tigra, una reserva natural con senderos entre bosques nublados, miradores y una biodiversidad única.
También destaca Valle de Ángeles, un pintoresco pueblo colonial reconocido por su artesanía, gastronomía y ambiente tranquilo.
“Durante temporadas altas como el verano, el aumento del flujo de vehículos particulares puede generar congestión en carreteras y un mayor consumo de combustible. Frente a este escenario, el transporte colectivo de largo recorrido se posiciona como una alternativa que optimiza los recursos y reduce el impacto ambiental por pasajero”, aseguró Josef Valdez, gerente comercial de Cristóbal Colón para el Triángulo Norte de Centroamérica en MOBILITY ADO.