Descubra destinos imperdibles en el Norte de Centroamérica para viajar en Semana Santa

La temporada de verano, especialmente durante el descanso de Semana Santa, es uno de los momentos de mayor movimiento turístico en la región. Según proyecciones del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), para 2026 se prevé la llegada de más de 100.000 visitantes extranjeros y más de 5 millones de movimientos turísticos de guatemaltecos hacia distintos destinos del país, reflejando el creciente interés por viajar y explorar los atractivos turísticos nacionales durante esta temporada.

Además, la movilidad turística entre países vecinos también cobra relevancia. Según el Ministerio de Turismo de El Salvador, en 2025 ese país recibió alrededor de 73.000 visitantes provenientes de Guatemala. Por su parte, el Instituto Hondureño de Turismo reportó que el flujo de turistas provenientes de Guatemala y El Salvador hacia Honduras osciló en alrededor de 50.000 personas, lo que evidencia el dinamismo del turismo regional.

En este contexto, MOBILITY ADO y Autobuses Cristóbal Colón promueven el transporte colectivo como una solución que conecta destinos turísticos en el Norte de Centroamérica de forma más eficiente, segura y con menor impacto ambiental.

Viajar en transporte colectivo hacia estos destinos permite planificar mejor el itinerario y contribuir a una movilidad más ordenada en fechas de alta demanda.

· Guatemala: tradición, naturaleza y descanso

Desde lo colorido y espiritual que caracteriza la Semana Santa en la Ciudad y Antigua Guatemala, hasta la majestuosidad de las playas o la riqueza natural de Petén, Guatemala ofrece opciones para todos los estilos de viajero, una combinación única de tradición, cultura y naturaleza que permite vivir experiencias diferentes en un mismo viaje.