Honduras llama a vivir en sus lugares turísticos la próxima Semana Santa

Por Gabriela Melara - revistaeyn.com

¿Ya tiene planes para disfrutar en Semana Santa?... Si su respuesta es no, Honduras puede ser una buena opción.

Honduras activó su estrategia turística de Semana Santa 2026 con una clara apuesta por el mercado intrarregional, posicionándose como un destino clave para los viajes de corta distancia desde El Salvador y Guatemala, y reforzando su papel como uno de los principales motores del turismo en Centroamérica.

Bajo el lema “Semana Santa Vivila Aquí”, impulsada por la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH) junto al Instituto Hondureño de Turismo (IHT) y el sector privado, el país busca dinamizar el turismo interno y, al mismo tiempo, atraer visitantes regionales durante una de las temporadas más importantes del calendario turístico centroamericano.