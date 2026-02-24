Ocio

Honduras llama a vivir en sus lugares turísticos la próxima Semana Santa

La campaña “Semana Santa Vivila Aquí” busca dinamizar el turismo interno y, al mismo tiempo, atraer visitantes regionales durante una de las temporadas más importantes del calendario turístico centroamericano.

    Bajo el lema “Semana Santa Vivila Aquí”, impulsada por la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH) junto al Instituto Hondureño de Turismo (IHT) y el sector privado, el país busca dinamizar el turismo interno y, al mismo tiempo, atraer visitantes regionales. FOTO CATA
2026-02-24

Por Gabriela Melara - revistaeyn.com

¿Ya tiene planes para disfrutar en Semana Santa?... Si su respuesta es no, Honduras puede ser una buena opción.

Honduras activó su estrategia turística de Semana Santa 2026 con una clara apuesta por el mercado intrarregional, posicionándose como un destino clave para los viajes de corta distancia desde El Salvador y Guatemala, y reforzando su papel como uno de los principales motores del turismo en Centroamérica.

Bajo el lema “Semana Santa Vivila Aquí”, impulsada por la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH) junto al Instituto Hondureño de Turismo (IHT) y el sector privado, el país busca dinamizar el turismo interno y, al mismo tiempo, atraer visitantes regionales durante una de las temporadas más importantes del calendario turístico centroamericano.

La iniciativa proyecta a Honduras como un destino cercano, accesible y diverso, con una oferta que integra playas, patrimonio cultural y arqueológico, naturaleza, ecoturismo y gastronomía, adaptándose a las nuevas dinámicas del viajero regional, que prioriza experiencias completas, buena relación calidad-precio y facilidad de acceso.

De acuerdo con la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA), el turismo intrarregional representa más del 30 % del total de visitantes que se movilizan dentro de la región, una tendencia que ha mostrado crecimiento sostenido en el último año, consolidando a Centroamérica como un mercado estratégico para el desarrollo turístico de sus países.

HONDURAS BUSCA CONQUISTAR SALVADOREÑOS Y GUATEMALTECOS

Con el fin de conectar de mejor manera con sus turistas regionales, Honduras lanza mensajes específicos para cada país.

Para el mercado salvadoreño, el concepto “Tu Caribe más cercano” pone en valor la facilidad de acceso terrestre y la posibilidad de disfrutar del Caribe hondureño en escapadas de corta estadía, orientadas a familias y grupos.

En el caso de Guatemala, el mensaje “Completá tu mundo Maya + Caribe” destaca la conexión cultural y natural entre Copán Ruinas y el Caribe hondureño, integrando arqueología, naturaleza y playa en un solo viaje.

Con esta estrategia, Honduras no solo busca fortalecer su mercado interno, sino también consolidarse como un destino clave para los viajes intrarregionales, apostando por una Semana Santa que impulse la integración turística, el desarrollo económico y la movilidad regional en Centroamérica.

