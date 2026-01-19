Centroamérica & Mundo

Guatemala vive su primer día en estado de sitio y recuerda a nueve policías asesinados

Los nueve policías fueron asesinados el domingo por presuntos pandilleros en represalia después de que las autoridades retomaran el control de tres cárceles que registraron motines el sábado.

POR EFE Guatemala vive este lunes su primer día bajo el estado de sitio decretado por el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León, tras la ola de violencia que sacudió al país centroamericano el fin de semana con motines en las cárceles y el asesinato de nueve policías a manos de presuntos pandilleros. Uno de los gendarmes que había resultado herido durante los ataques registrados el domingo falleció en las últimas horas, lo que elevó a nueve la cifra de agentes muertos en esta arremetida, un ataque coordinado por presuntos pandilleros en represalia por que las autoridades retomaron el control de las cárceles después de un motín el sábado en tres prisiones distintas.

Esta mañana a primera hora, la Policía Nacional Civil recordó a sus "héroes caídos" en un acto con la presencia del ministro de Gobernación (Interior), Marco Villeda, y del mandatario, que la noche del domingo decretó un estado de sitio que se prolongará 30 días, una medida que permitirá al Gobierno capturar sin orden judicial a los sospechosos de terrorismo o sedición. "El país no puede ceder y aquí frente a ustedes lo digo con orgullo y con un nudo en la garganta: nuestros agentes cumplieron (...) Hoy queremos recordar sus nombres, porque pronunciarlos es reconocer que existieron, que entregaron y que importan (...) no se van al olvido. Se van cono honor", dijo Villeda, visiblemente afectado. Las labores cotidianas continúan de manera normal, aunque con un flujo menor de movilización por parte de la población, tanto por la suspensión de clases como por algunas entidades privadas que decidieron llevar a cabo su trabajo de manera virtual y no presencial.



DETENIDOS POR ASESINATO DE POLICÍAS