Guatemala vive su primer día en estado de sitio y recuerda a nueve policías asesinados

POR EFE
Guatemala vive este lunes su primer día bajo el estado de sitio decretado por el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León, tras la ola de violencia que sacudió al país centroamericano el fin de semana con motines en las cárceles y el asesinato de nueve policías a manos de presuntos pandilleros.
Uno de los gendarmes que había resultado herido durante los ataques registrados el domingo falleció en las últimas horas, lo que elevó a nueve la cifra de agentes muertos en esta arremetida, un ataque coordinado por presuntos pandilleros en represalia por que las autoridades retomaron el control de las cárceles después de un motín el sábado en tres prisiones distintas.
Esta mañana a primera hora, la Policía Nacional Civil recordó a sus "héroes caídos" en un acto con la presencia del ministro de Gobernación (Interior), Marco Villeda, y del mandatario, que la noche del domingo decretó un estado de sitio que se prolongará 30 días, una medida que permitirá al Gobierno capturar sin orden judicial a los sospechosos de terrorismo o sedición.
"El país no puede ceder y aquí frente a ustedes lo digo con orgullo y con un nudo en la garganta: nuestros agentes cumplieron (...) Hoy queremos recordar sus nombres, porque pronunciarlos es reconocer que existieron, que entregaron y que importan (...) no se van al olvido. Se van cono honor", dijo Villeda, visiblemente afectado.
Las labores cotidianas continúan de manera normal, aunque con un flujo menor de movilización por parte de la población, tanto por la suspensión de clases como por algunas entidades privadas que decidieron llevar a cabo su trabajo de manera virtual y no presencial.
DETENIDOS POR ASESINATO DE POLICÍAS
Al menos nueve presuntos sicarios han sido detenidos por las fuerzas de seguridad de Guatemala por su presunta vinculación con el asesinato de nueve policías el domingo en ataques coordinados atribuidos a las pandillas, según informaron este lunes diversas fuentes oficiales.
La Policía Nacional Civil informó que las capturas se registraron durante la tarde y noche del domingo en diversos puntos de la capital del país centroamericano.
El director de la policía, David Custodio Boteo, aseguró este lunes que en el allanamiento a uno de los presuntos pandilleros arrestados se encontró un teléfono celular donde se detallaban los planes para atacar a las fuerzas de seguridad.
"Tenía la planificación operativa de uno de los hechos", relató esta mañana Custodio Boteo.
Uno de los detenidos ha sido identificado como Yeraldo Salguero Morales, de 19 años, presunto miembro de la pandilla Barrio 18, a quien las autoridades señalan como el responsable de asesinar a dos agentes de la policía en el sur de la Ciudad de Guatemala, en una de las avenidas más transitadas de la urbe.
Los nueve policías fueron asesinados el domingo por presuntos pandilleros en represalia después de que las autoridades retomaran el control de tres cárceles que registraron motines el sábado.
Los agentes asesinados son José Efraín Revolorio (25 años), Luis Zetino Pérez (30), Iván López García (33), Giovanni Darío Tecún (46), Claudia Muñoz Ramos (28), Samuel Matul Obispo (30), Fernando Batres Ordóñez (34), Diana Chávez Alarcón (28) y William Medrano Pernillo (26).
Debido a la ola de violencia, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, declaró el domingo por la noche un estado de sitio que se extenderá por 30 días y que permite a las autoridades hacer arrestos sin orden judicial.
El Gobierno de Arévalo de León y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha viven una pugna desde el año pasado, cuando las autoridades trasladaron a los cabecillas de las estructuras criminales a una cárcel de alta seguridad denominada 'Renovación I' y les cesaron sus privilegios habilitados en Administraciones anteriores.