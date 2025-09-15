Guatemala y Belice vuelven a tener tensión fronteriza por soldados

Centroamérica & Mundo

Por Agencia EFE El Ejército de Guatemala respondió a los señalamientos del Gobierno de Belice por la supuesta violación de su soberanía territorial, tras un incidente entre soldados de la Marina de Guatemala y la Fuerza de Defensa de Belice. En las últimas horas se conoció que el Gobierno de Belice publicó un comunicado titulado "Belice protesta por el incidente con la bandera guatemalteca en la isla Sarstún", cuya cuenca comparten y se disputan ambos países.

También circuló en redes sociales un video donde se observa un intercambio de palabras entre soldados de los ejércitos de ambos países desde embarcaciones sobre el río Sarstún, que sirve de frontera internacional entre Guatemala y Belice. "En relación con el incidente suscitado con una embarcación beliceña en el río Sarstún, estos hechos no son nuevos, sino que se han repetido a lo largo de los años, precisamente porque aún no se ha dado solución definitiva al diferendo territorial, insular y marítimo (entre Guatemala y Belice) que conoce la Corte Internacional de Justicia", respondió la vocera del Ejército de Guatemala. Según el comunicado de Belice, tras el incidente "se iniciaron de inmediato conversaciones de alto nivel entre altos funcionarios de Belice y Guatemala, en las que Belice expresó su firme oposición a la reciente colocación ilegal de una bandera guatemalteca en la isla Sarstún, ubicada dentro de las fronteras soberanas de Belice".