Guerra arancelaria de EEUU fortalece la presencia china en Latinoamérica

Por revistaeyn.com La influencia de China en Latinoamérica es una de las preocupaciones de la Administración Trump. Fue uno de los motivos aducidos para intervenir en Venezuela y estuvo en el centro de la controversia en la disputa previa en Panamá. La nueva estrategia de seguridad nacional estadounidense ha dejado claro que se quiere recuperar la hegemonía en el continente americano. La creciente presencia china en la región es un hecho especialmente palpable en los ámbitos económico y comercial. China es ya el segundo socio comercial de la región, sólo por detrás de Estados Unidos (a la Unión Europea la adelantó hace una década). En países tan importantes como Brasil, Chile o Argentina; sin embargo, China es ya el principal socio comercial.

Argentina es un buen ejemplo de la creciente importancia china y de la consiguiente reacción estadounidense. El Tesoro de Estados Unidos ya había advertido hace más de un año al país que "Argentina tiene que salir de la esfera de China", recuerda Ricardo Carciofi, economista de la Universidad de Buenos Aires. "Las declaraciones fueron tan fuertes, en particular las de Scott Bessent, secretario del Tesoro, que merecieron una respuesta formal de la embajada china", remarca. Para Carciofi, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), fue "una especie de avance de lo que después se formularía en dicho documento de seguridad nacional".

MAYOR PRESENCIA

La guerra arancelaria emprendida por Estados Unidos no ha hecho sino fortalecer la presencia china, cuyas exportaciones se han reorientado para seguir creciendo y obtener en 2025 un superávit récord de US$1,2 billones. "En los diez primeros meses de 2025, las importaciones totales de Argentina crecieron un 28 % respecto a 2024", dice Carciofi. "Las importaciones procedentes de China crecieron un 61 %, es decir, en el proceso de apertura de la economía argentina, China ha ganado porciones de mercado". A Washington le preocupa que esos enormes superávits comerciales que acumula China se utilizan para financiar inversiones e infraestructuras en todo el mundo, incluida Latinoamérica. "Latinoamérica no ha estado históricamente en el centro de las inversiones globales de China, pero el creciente interés por metales como el litio y las tierras raras la ha hecho más importante", explica a DW Derek Scissors, del centro de estudios AEI en Washington. La actualización de su trazador global de la inversión china con los datos del año pasado todavía no está completa. Pero adelanta que "tenemos a Brasil como el principal receptor global de inversión china en 2025". Y en la cuestión de las inversiones, la guerra arancelaria ha beneficiado (o, quizás, ha perjudicado menos) a China. "La reciente política arancelaria estadounidense ha sido caótica, pero ha supuesto un riesgo mayor para otros que para China", valora Scissors.