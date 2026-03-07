Centroamérica & Mundo

EEUU reporta ha atacado más de 3.000 objetivos en Irán en la primera semana del conflicto

El número de fallecidos en los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán desde el sábado subió a 1.230, informó la agencia pública Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos del país.

Por Agencia EFE Más de 3.000 objetivos atacados en Irán y más de 43 embarcaciones destruidas o dañadas es el balance de la primera semana de bombardeos estadounidenses contra el país persa, según informó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom), encargado de las operaciones en Oriente Medio.

La última actualización de datos revela un amplio aumento de los lugares alcanzados en suelo iraní si se compara con los alrededor de 2.000 que las Fuerzas Armadas decían haber atacado con éxito hasta ayer. Entre los objetivos se encuentran importantes infraestructuras militares, como los cuarteles generales de la Guardia Revolucionaria (IRGC, en inglés) y de las fuerzas aeroespaciales del IRGC o diversos centros de comando y control.

El Centcom también reportó ataques contra sistemas integrados de defensa aérea, sitios de misiles balísticos, sitios de misiles antibuque, y embarcaciones y submarinos de la Armada iraní. Esta destrucción ha provocado que el volumen de ataques de Irán se haya reducido drásticamente desde el inicio de las hostilidades el sábado pasado. El comandante del Centcom, Brad Cooper, dijo en una rueda de prensa junto al secretario de Guerra, Pete Hegseth, que los ataques iraníes con misiles cayeron un 90 %, mientras que los que emplean drones disminuyeron hasta un 83 %. El informe del Centcom también aseguró que ya han destruido o dañado 43 embarcaciones iraníes.