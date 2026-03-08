Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido ayatolá, el nuevo líder supremo de Irán

Centroamérica & Mundo

Mojtaba Jameneí emerge de entre las sombras para convertirse en el nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, cargo que hereda de su padre. La Asamblea de Expertos dijo que pese a "maniobras de los enemigos" se eligió conforme a la Constitución e hizo un llamado a que este nuevo liderazgo "debe ser un símbolo de consenso nacional" porque ahora se necesita aún más de "unidad y solidaridad".

POR EFE Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido ayatolá, Ali Jameneí, fue elegido como líder supremo de Irán, informó este domingo en la noche la agencia IRNA. En un comunicado citado por IRNA, la Asamblea de Expertos señaló que por votación decisiva se nombró al ayatolá Seyed Mojtaba Hosseini Jameneí como tercer líder del sistema sagrado de la República Islámica de Irán y para "evitar que el país quede sin liderazgo". "Esta Asamblea, tras exhaustivas y amplias deliberaciones y utilizando las facultades previstas en el artículo 108 de la Constitución, cumpliendo con su deber religioso y con la convicción de responder ante Dios Todopoderoso, en su sesión extraordinaria de hoy ha designado y presentado al ayatolá Seyed Mojtaba Hosseini Jameneí (que Dios lo proteja), con el voto decisivo de los representantes de la Asamblea de Expertos del Liderazgo, como tercer líder del sagrado sistema de la República Islámica de Irán", afirmaron en el comunicado. Más temprano, dos miembros de la Asamblea de Expertos aseguraron que ya se había elegido al nuevo líder supremo del país, sucesor del asesinado ayatolá, Alí Jameneí, aunque no anunciaron todavía públicamente su nombre.

"La elección del liderazgo ya se ha llevado a cabo y el líder ha sido determinado", dijo el ayatolá Ahmad Alamolhoda, miembro de la Asamblea de Expertos, un cuerpo formado por 88 clérigos que se elige en las urnas cada cuatro años. La Asamblea de Expertos dijo que pese a "maniobras de los enemigos" se eligió conforme a la Constitución e hizo un llamado a que este nuevo liderazgo "debe ser un símbolo de consenso nacional" porque ahora se necesita aún más de "unidad y solidaridad".

¿QUIÉN ES MOTJABA JAMENEÍ?

Nacido en la disidencia, tras años de operar entre bastidores y mantener un bajo perfil público, Mojtaba Jameneí emerge de entre las sombras para convertirse en el nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, cargo que hereda de su padre. El clérigo de 56 años sobrevivió a los ataques de Israel y Estados Unidos en los que murieron su padre Alí Jameneí, su madre Mansureh Joyasteh Bagerzadeh y su esposa Zahra Haddad Adel el 28 de febrero. Mojtaba Jameneí se casó en 2004 con la fallecida Haddad Adel, hija de Gholam-Ali Haddad Adel, expresidente del parlamento iraní (2004-2008), y tuvo tres hijos. Desde entonces no se le ha visto en público, pero ya desde hace años apenas aparecía en actos públicos y de hecho nunca ha sido electo para ningún cargo ni ha desempañado puestos oficiales. Sí ha trabajado durante años en la oficina de su padre situada en el centro de Teherán, donde se le atribuía tal influencia que algunos en Irán le consideraban “un mini líder supremo”. Tiene fuertes lazos con la Guardia Revolucionaria, el cuerpo militar ideológico más poderoso del país, incluida su milicia Basij, el cuerpo voluntario que entre otras cosas se encarga de la represión de las protestas. En los archivos de WikiLeaks de los cables diplomáticos estadounidenses en 2008 se le describía como el “poder detrás de las túnicas” y “un líder y gestor capaz y enérgico”.