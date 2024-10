Gusano Barrenador provocaría pérdidas de más de US$150 millones en Centroamérica

-¿Por qué reapareció esta plaga / enfermedad luego de que se creía erradicada en países y regiones como Costa Rica, Panamá y Centroamérica ?

Cochliomyia hominivorax ocurría originalmente en gran parte del continente americano (desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de Argentina). No obstante, esta plaga fue erradicada de Estados Unidos, México y Centroamérica por medio de la técnica de insecto estéril. Por más de 30 años, el programa bilateral del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y la Comisión Panamá Estados Unidos para la Prevención y Erradicación del GBG (COPEG), se logró evitar la reinfestación de C. hominivorax en Centroamérica desde países de América del Sur. Sin embargo, desde el año 2023, COPEG reportó casos en la provincia de Darién y luego los casos se expandieron a las provincias de Panamá, Veraguas y Chiriquí en la frontera con Costa Rica en julio de 2023. Posteriormente, Nicaragua reporta sus primeros casos en mayo de 2024 y Guatemala hace lo mismo en octubre 2024. Diversos factores pudieron haber propiciado la expansión demográfica y reinfestación del GBG en Panamá, Costa Rica y Nicaragua, entre ellos, el cambio climático, las movilizaciones masivas de ganado parasitado sin el debido control durante la sequía de 2023 producto del fenómeno del Nino, el crecimiento en el sector agropecuario en la provincia de Darién, y la adaptabilidad, capacidad de desplazamiento y resiliencia de C. hominivorax,.

-¿Tienen cifras del impacto en Panamá y Centroamérica?

Las cifras acumulativas para países de la región centroamericana son: Panamá con 17.968 casos de gusanera o miasis, Costa Rica con 9.393 casos, Nicaragua con 3.307, y Honduras apenas se reportan los primeros 8 casos en animales y 79 casos reportados en humanos.

-¿Cómo se contagian los seres humanos?

El contagio en humanos ocurre de la misma manera que ocurre en los animales, al presentar heridas o mucosa expuestas, las hembras grávidas de C. hominivorax colocan sus huevos sobre los tejidos donde estos eclosionan en forma de larvas en aproximadamente 24 horas, las cuales empiezan a consumir el músculo, cartílago y hasta hueso.

-¿Cuáles son las principales estrategias que se pueden poner en práctica para prevenir el GBG?

Reactivar los planes de capacitación y concienciación sobre el manejo, detección y verificación de heridas sobre el ganado para los productores y dueños de mascotas; una rápida detección de los casos de miasis ayuda a disminuir la perdidas por GBG, la implementación de planes de monitoreos en zonas colindantes a zonas protegidas ya que los animales silvestres también son afectados por esta plaga, sirviendo de reservorios salvajes de GBG; los animales afectados por miasis deben estar siempre bajo supervisión para evitar reinfecciones sobre las heridas en estado de cicatrización; y mantener la barrera biológica de esta plaga a través de la implementación de la técnica de insecto estéril. Con la ayuda de planes de monitoreo en la zona de amortiguamiento (Darién) se pueden evitar nuevas reintroducciones.