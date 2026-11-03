Honduras aumenta 23,7% consumo de combustibles para energía

Por revistaeyn.com
Honduras incrementó 23,7% el consumo de combustibles fósiles destinados a la generación de energía eléctrica entre enero y agosto de 2026, en un contexto marcado por la menor producción hidroeléctrica y las condiciones climáticas adversas asociadas al fenómeno de El Niño, que han reducido la disponibilidad de agua en las principales represas del país.
De acuerdo con el Banco Central de Honduras (BCH), durante los primeros ocho meses del año se utilizaron 5.078,4 miles de barriles de combustibles para la generación térmica, frente a los 4.104,7 miles de barriles registrados en el mismo período de 2025. Esto representó un aumento de 973,7 miles de barriles.
Del volumen consumido, 4.582,5 miles de barriles correspondieron a búnker, mientras que los restantes 495,9 miles fueron de diésel, los principales derivados utilizados para abastecer las plantas térmicas.
El mayor requerimiento de estos carburantes también impulsó las importaciones generales de combustibles del país, que alcanzaron 21.037,2 miles de barriles a agosto de 2026, un crecimiento interanual de 8,3%. El BCH atribuye este comportamiento principalmente a la mayor demanda de búnker para la generación eléctrica, ante las limitaciones de las centrales hidroeléctricas.
Al mismo tiempo, la oferta de energía eléctrica del Sistema Interconectado Nacional (SIN) alcanzó 8,938 gigavatios hora (GWh), un incremento de 3,6% respecto a los 8.625,6 GWh reportados en los primeros ocho meses de 2025.
Sin embargo, la composición de la matriz eléctrica experimentó cambios. La generación mediante combustibles fósiles aumentó 17,7% y representó el 47,.1% de la electricidad suministrada al sistema. En contraste, la producción renovable disminuyó 4,8%, con una participación que pasó de 54,9% a 50,4%.
La principal afectación se registró en la generación hidroeléctrica, que cayó 16% debido a la menor disponibilidad de caudal en las represas.
Otro cambio en el abastecimiento energético fue la incorporación de gas natural licuado (GNL). Durante julio y agosto se registraron por primera vez importaciones acumuladas de 238,2 miles de barriles de este combustible, también destinado a la generación eléctrica.
El mayor consumo ocurre, además, en un escenario de encarecimiento internacional. Entre enero y agosto, el precio promedio de los combustibles importados por Honduras llegó a US$110,39 por barril, un aumento de 32,5% interanual, mientras que el crudo de referencia promedió US$84,69, con un alza de 21,8%.