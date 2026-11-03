Honduras aumenta 23,7% consumo de combustibles para energía

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De acuerdo con el Banco Central de Honduras (BCH), durante los primeros ocho meses del año se utilizaron 5.078,4 miles de barriles de combustibles para la generación térmica, frente a los 4.104,7 miles de barriles registrados en el mismo período de 2025.

Por revistaeyn.com Honduras incrementó 23,7% el consumo de combustibles fósiles destinados a la generación de energía eléctrica entre enero y agosto de 2026, en un contexto marcado por la menor producción hidroeléctrica y las condiciones climáticas adversas asociadas al fenómeno de El Niño, que han reducido la disponibilidad de agua en las principales represas del país. De acuerdo con el Banco Central de Honduras (BCH), durante los primeros ocho meses del año se utilizaron 5.078,4 miles de barriles de combustibles para la generación térmica, frente a los 4.104,7 miles de barriles registrados en el mismo período de 2025. Esto representó un aumento de 973,7 miles de barriles.

Del volumen consumido, 4.582,5 miles de barriles correspondieron a búnker, mientras que los restantes 495,9 miles fueron de diésel, los principales derivados utilizados para abastecer las plantas térmicas. El mayor requerimiento de estos carburantes también impulsó las importaciones generales de combustibles del país, que alcanzaron 21.037,2 miles de barriles a agosto de 2026, un crecimiento interanual de 8,3%. El BCH atribuye este comportamiento principalmente a la mayor demanda de búnker para la generación eléctrica, ante las limitaciones de las centrales hidroeléctricas. Al mismo tiempo, la oferta de energía eléctrica del Sistema Interconectado Nacional (SIN) alcanzó 8,938 gigavatios hora (GWh), un incremento de 3,6% respecto a los 8.625,6 GWh reportados en los primeros ocho meses de 2025.