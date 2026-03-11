La deuda externa de Nicaragua creció 2,7 % en 2025 y supera los US$16.200 millones

Por revistaeyn.com
El saldo de la deuda externa total de Nicaragua continuó aumentando en 2025, aunque a un ritmo moderado, hasta alcanzar los US$16.245,1 millones, según datos divulgados por el Banco Central de Nicaragua (BCN).
De acuerdo con el informe oficial, el monto total de la deuda externa aumentó US$423.8 millones respecto a 2024, equivalente a un crecimiento anual de 2,7 %, cuando el saldo se ubicaba en US$15,821.2 millones. El aumento estuvo impulsado por un incremento de US$245 millones en la deuda externa privada y de US$178.9 millones en la deuda pública.
A finales de 2025, el sector público de Nicaragua concentraba el 54,4 % del endeudamiento externo, con un saldo de US$8,836.6 millones, mientras que el sector privado representaba el 45,6 %, equivalente a US$7,408.5 millones.
El informe del BCN también detalla la composición de los acreedores internacionales. El 42,3% de la deuda corresponde a organismos multilaterales, el 30,5 % a acreedores bilaterales, el 24,1 % a proveedores y otros acreedores privados, y el 3,1 % a banca comercial internacional.
Durante el año, Nicaragua recibió US$3.937 millones en desembolsos de financiamiento externo. La mayor parte de estos recursos provino de fuentes privadas, que representaron 89,5 % del total, mientras que 10.5 % correspondió a acreedores oficiales.
Los recursos se dirigieron principalmente a actividades económicas estratégicas. Entre los sectores que más captaron financiamiento destacan electricidad, gas y agua (28,3 %), comercio (23,2 %), intermediación financiera (18,6 %) e industria manufacturera (14,1 %), seguidos por construcción, minería y administración pública.
En cuanto a la distribución sectorial de los desembolsos, 85.7 % se destinó al sector privado, equivalente a US$3.372,9 millones, mientras que el sector público recibió US$564.1 millones, destinados principalmente a proyectos de infraestructura y programas de inversión pública.
El informe del Banco Central indica además que la deuda externa privada aumentó 3.4 % durante el año, hasta ubicarse en US$7.408 millones. Dentro de este segmento, el sector financiero concentra poco más de la mitad del saldo, con US$3.722 millones, mientras que el sector no financiero mantiene US$3.686 millones.
Por su parte, la deuda externa pública alcanzó US$8.836 millones, con un incremento anual de 2,1 %. La mayor parte corresponde al Gobierno General, cuyo saldo llegó a US$6.962 millones, seguido por las obligaciones del Banco Central.
En materia de pagos, Nicaragua destinó US$3,996.6 millones al servicio de la deuda externa durante 2025. De ese total, US$3,586 millones se utilizaron para amortizar capital y US$410.2 millones para intereses y comisiones.
Pese al aumento del saldo total, el servicio de la deuda externa disminuyó 23.5 % respecto a 2024, principalmente por menores pagos del sector privado.