La deuda externa de Nicaragua creció 2,7 % en 2025 y supera los US$16.200 millones

Por revistaeyn.com El saldo de la deuda externa total de Nicaragua continuó aumentando en 2025, aunque a un ritmo moderado, hasta alcanzar los US$16.245,1 millones, según datos divulgados por el Banco Central de Nicaragua (BCN). De acuerdo con el informe oficial, el monto total de la deuda externa aumentó US$423.8 millones respecto a 2024, equivalente a un crecimiento anual de 2,7 %, cuando el saldo se ubicaba en US$15,821.2 millones. El aumento estuvo impulsado por un incremento de US$245 millones en la deuda externa privada y de US$178.9 millones en la deuda pública.

A finales de 2025, el sector público de Nicaragua concentraba el 54,4 % del endeudamiento externo, con un saldo de US$8,836.6 millones, mientras que el sector privado representaba el 45,6 %, equivalente a US$7,408.5 millones. El informe del BCN también detalla la composición de los acreedores internacionales. El 42,3% de la deuda corresponde a organismos multilaterales, el 30,5 % a acreedores bilaterales, el 24,1 % a proveedores y otros acreedores privados, y el 3,1 % a banca comercial internacional. Durante el año, Nicaragua recibió US$3.937 millones en desembolsos de financiamiento externo. La mayor parte de estos recursos provino de fuentes privadas, que representaron 89,5 % del total, mientras que 10.5 % correspondió a acreedores oficiales. Los recursos se dirigieron principalmente a actividades económicas estratégicas. Entre los sectores que más captaron financiamiento destacan electricidad, gas y agua (28,3 %), comercio (23,2 %), intermediación financiera (18,6 %) e industria manufacturera (14,1 %), seguidos por construcción, minería y administración pública.