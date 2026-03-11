Finanzas

La deuda externa de Nicaragua creció 2,7 % en 2025 y supera los US$16.200 millones

Durante el año, Nicaragua recibió US$3.937 millones en desembolsos de financiamiento externo. La mayor parte de estos recursos provino de fuentes privadas, que representaron 89,5 % del total, mientras que 10.5 % correspondió a acreedores oficiales.

    La deuda externa privada de Nicaragua aumentó 3.4 % durante el año, hasta ubicarse en US$7.408 millones. Foto de Darren415 / Getty Images/iStockphoto
2026-03-11

Por revistaeyn.com

El saldo de la deuda externa total de Nicaragua continuó aumentando en 2025, aunque a un ritmo moderado, hasta alcanzar los US$16.245,1 millones, según datos divulgados por el Banco Central de Nicaragua (BCN).

De acuerdo con el informe oficial, el monto total de la deuda externa aumentó US$423.8 millones respecto a 2024, equivalente a un crecimiento anual de 2,7 %, cuando el saldo se ubicaba en US$15,821.2 millones. El aumento estuvo impulsado por un incremento de US$245 millones en la deuda externa privada y de US$178.9 millones en la deuda pública.

A finales de 2025, el sector público de Nicaragua concentraba el 54,4 % del endeudamiento externo, con un saldo de US$8,836.6 millones, mientras que el sector privado representaba el 45,6 %, equivalente a US$7,408.5 millones.

El informe del BCN también detalla la composición de los acreedores internacionales. El 42,3% de la deuda corresponde a organismos multilaterales, el 30,5 % a acreedores bilaterales, el 24,1 % a proveedores y otros acreedores privados, y el 3,1 % a banca comercial internacional.

Los recursos se dirigieron principalmente a actividades económicas estratégicas. Entre los sectores que más captaron financiamiento destacan electricidad, gas y agua (28,3 %), comercio (23,2 %), intermediación financiera (18,6 %) e industria manufacturera (14,1 %), seguidos por construcción, minería y administración pública.

En cuanto a la distribución sectorial de los desembolsos, 85.7 % se destinó al sector privado, equivalente a US$3.372,9 millones, mientras que el sector público recibió US$564.1 millones, destinados principalmente a proyectos de infraestructura y programas de inversión pública.

El informe del Banco Central indica además que la deuda externa privada aumentó 3.4 % durante el año, hasta ubicarse en US$7.408 millones. Dentro de este segmento, el sector financiero concentra poco más de la mitad del saldo, con US$3.722 millones, mientras que el sector no financiero mantiene US$3.686 millones.

Por su parte, la deuda externa pública alcanzó US$8.836 millones, con un incremento anual de 2,1 %. La mayor parte corresponde al Gobierno General, cuyo saldo llegó a US$6.962 millones, seguido por las obligaciones del Banco Central.

En materia de pagos, Nicaragua destinó US$3,996.6 millones al servicio de la deuda externa durante 2025. De ese total, US$3,586 millones se utilizaron para amortizar capital y US$410.2 millones para intereses y comisiones.

Pese al aumento del saldo total, el servicio de la deuda externa disminuyó 23.5 % respecto a 2024, principalmente por menores pagos del sector privado.

Leonel Ibarra
Leonel Ibarra
Editor Digital Senior

Periodista salvadoreño con más de 20 años de experiencia en medios de cobertura regional. Especializado en temas de macroeconomía, política y negocios de la región centroamericana.

