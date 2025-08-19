Honduras: Gobierno prolonga estado de excepción

Por revistaeyn.com

El Gobierno de Honduras tomó la decisión de extender por otros 45 días el estado de excepción parcial vigente desde diciembre de 2022.

El objetivo de esta medida es reducir los niveles de criminalidad en zonas de alta incidencia.

De esa manera, la vigencia de este instrumento, implementado por el ejecutivo de la presidenta Xiomara Castro para disminuir los índices de violencia en 226 de los 298 municipios hondureños, se prolongará hasta el 29 de septiembre del presente año.

La nueva ampliación -vigesimotercera prórroga consecutiva- fue publicada en el diario oficial La Gaceta.