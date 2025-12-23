Centroamérica & Mundo

Honduras, horas decisivas: presión de EEUU y la OEA ante un escrutinio electoral bloqueado

A menos de una semana del plazo legal para oficializar los resultados, Honduras atraviesa un momento crítico: el recuento no arroja aún un ganador, y Estados Unidos junto a la OEA elevan el tono diplomático.

Por revistaeyn.com Honduras entra en horas decisivas. A casi un mes de las elecciones generales del 30 de noviembre y con el calendario legal corriendo en contra, el proceso electoral permanece inconcluso, tensionado por denuncias cruzadas, violencia política y una creciente presión internacional encabezada por Estados Unidos y la Organización de los Estados Americanos (OEA). La advertencia de Washington fue inusualmente directa. El Departamento de Estado calificó como “profundamente preocupante” que actores políticos continúen “perturbando el proceso electoral” y dejó un mensaje inequívoco: quienes obstruyan o retrasen el trabajo del Consejo Nacional Electoral (CNE) enfrentarán consecuencias. En lenguaje diplomático, se trata de una señal de urgencia y de límites.

Para los decisores internacionales, la señal apunta: la crisis hondureña dejó de ser un asunto doméstico y pasó a convertirse en un factor de riesgo político regional. ESCRUTINIO TORPEDEADO Y UN PAÍS EN VILO El núcleo del conflicto reside en el escrutinio especial de 2.792 actas con inconsistencias, iniciado con cinco días de retraso y marcado por interrupciones constantes. Las diferencias entre los representantes de los principales partidos —Nacional, Liberal y el oficialista Libre— han bloqueado el avance del recuento en un contexto cada vez más hostil. Con el 99,92 % de las actas escrutadas, el conservador Nasry “Tito” Asfura lidera con el 40,34 %, seguido muy de cerca por Salvador Nasralla (39,44 %), mientras que la candidata oficialista Rixi Moncada queda relegada con el 19,22 %. La estrechez del resultado explica la intensidad del conflicto, pero no justifica la parálisis institucional. El CNE tiene plazo hasta el 30 de diciembre para oficializar los resultados. El reloj corre y la incertidumbre se profundiza. ALARMA PARA INVERSORES Y GOBIERNOS El proceso dio un giro aún más preocupante con el ataque con explosivos contra militantes del Partido Nacional en las inmediaciones del Centro Logístico Electoral. Tres personas resultaron heridas tras participar del escrutinio especial, un hecho que eleva la crisis del plano institucional al de la seguridad política. Las denuncias de la consejera Cossette López, que acusa al oficialismo y a los denominados “colectivos” de Libre de actuar con métodos violentos y con presunta impunidad, profundizan la fractura. Más allá de la veracidad judicial de las acusaciones, el impacto político es inmediato: la percepción de un Estado incapaz de garantizar un proceso electoral seguro y transparente.