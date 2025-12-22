Honduras sigue en escrutinio y sin conocer a su próximo presidente

Centroamérica & Mundo

El tiempo corre y la ley establece que el CNE tiene hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados de las elecciones generales, en las que los hondureños votaron para elegir a sus autoridades en los niveles presidencial, municipal y legislativo.

Por revistaeyn.com Los hondureños siguen sin conocer quién será el sucesor de Xiomara Castro en la presidencia. Este 22 de diciembre sigue el escrutinio especial para para revisar 2.792 actas electorales con inconsistencias. Las elecciones generales fueron el pasado 30 de noviembre y desde entonces el escrutinio preliminar y, ahora, el especial se han visto paralizados por diferencias entre los partidos participantes. Este domingo por la mañana se reanudó, según la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE), el escrutinio especial tras una interrupción de varias horas.

El conteo especial se paralizó después de varias denuncias hechas por las consejeras Ana Paola Hall, presidenta del CNE, y Cossette López, representantes de los partidos Liberal y Nacional ante ese organismo, sobre "mayores dificultades internas y externas", algunas provenientes del tercer consejero, Marlon Ochoa, del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda). Desde el pasado jueves, cuando se inició el escrutinio especial con un retraso de cinco días, se han escrutado 1.012, según los últimos registros del CNE. El proceso es seguido por observadores nacionales e internacionales, fiscales y auditoría estatal, entre otros. El tiempo corre y la ley establece que el CNE tiene hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados de las elecciones generales, en las que los hondureños votaron para elegir a sus autoridades en los niveles presidencial, municipal y legislativo.

ASFURA SIGUE A LA DELANTERA

El candidato presidencial del conservador Partido Nacional de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, sigue liderando los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre con el 40,31 % de los votos, según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE). Asfura sigue adelante cuando restan por escrutar un poco más de 1.000 actas electorales de las 2.792 que presentaron inconsistencias y con las cuales el jueves se inició un escrutinio especial. Hasta las 20:30 hora local del domingo, y después de que la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE) reanudó el conteo de votos, Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lideraba los resultados con 1.381.675 (40,31 %), seguido por Nasralla, con 1.355.598 marcas (39,55 %).

En el tercer lugar sigue Moncada, con 655.898 papeletas (19,13 %), cuando se ha escrutado el 99,88 % de las actas electorales. Hasta antes de la parálisis del conteo durante doce horas, desde la noche del sábado, las proyecciones de las autoridades del CNE eran que los resultados finales estuvieran listos entre el lunes y martes. Sorteando una cadena de obstáculos puestos por los mismos políticos de los tres partidos mayoritarios, Nacional, Liberal (también conservador) y Libertad y Refundación (Libre, izquierda), el escrutinio especial, que entre este sábado y domingo estuvo paralizado durante unas doce horas, continúa con un conteo lento y contra reloj.

¿CONTEO SIN PARTIDOS POLÍTICOS? ESTO DICEN ANALISTAS