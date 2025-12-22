Honduras sigue en escrutinio y sin conocer a su próximo presidente

Por revistaeyn.com
Los hondureños siguen sin conocer quién será el sucesor de Xiomara Castro en la presidencia. Este 22 de diciembre sigue el escrutinio especial para para revisar 2.792 actas electorales con inconsistencias.
Las elecciones generales fueron el pasado 30 de noviembre y desde entonces el escrutinio preliminar y, ahora, el especial se han visto paralizados por diferencias entre los partidos participantes.
Este domingo por la mañana se reanudó, según la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE), el escrutinio especial tras una interrupción de varias horas.
El conteo especial se paralizó después de varias denuncias hechas por las consejeras Ana Paola Hall, presidenta del CNE, y Cossette López, representantes de los partidos Liberal y Nacional ante ese organismo, sobre "mayores dificultades internas y externas", algunas provenientes del tercer consejero, Marlon Ochoa, del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda).
Desde el pasado jueves, cuando se inició el escrutinio especial con un retraso de cinco días, se han escrutado 1.012, según los últimos registros del CNE. El proceso es seguido por observadores nacionales e internacionales, fiscales y auditoría estatal, entre otros.
El tiempo corre y la ley establece que el CNE tiene hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados de las elecciones generales, en las que los hondureños votaron para elegir a sus autoridades en los niveles presidencial, municipal y legislativo.
ASFURA SIGUE A LA DELANTERA
El candidato presidencial del conservador Partido Nacional de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, sigue liderando los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre con el 40,31 % de los votos, según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Asfura sigue adelante cuando restan por escrutar un poco más de 1.000 actas electorales de las 2.792 que presentaron inconsistencias y con las cuales el jueves se inició un escrutinio especial.
Hasta las 20:30 hora local del domingo, y después de que la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE) reanudó el conteo de votos, Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lideraba los resultados con 1.381.675 (40,31 %), seguido por Nasralla, con 1.355.598 marcas (39,55 %).
En el tercer lugar sigue Moncada, con 655.898 papeletas (19,13 %), cuando se ha escrutado el 99,88 % de las actas electorales.
Hasta antes de la parálisis del conteo durante doce horas, desde la noche del sábado, las proyecciones de las autoridades del CNE eran que los resultados finales estuvieran listos entre el lunes y martes.
Sorteando una cadena de obstáculos puestos por los mismos políticos de los tres partidos mayoritarios, Nacional, Liberal (también conservador) y Libertad y Refundación (Libre, izquierda), el escrutinio especial, que entre este sábado y domingo estuvo paralizado durante unas doce horas, continúa con un conteo lento y contra reloj.
¿CONTEO SIN PARTIDOS POLÍTICOS? ESTO DICEN ANALISTAS
Ante los múltiples problemas que ha enfrentado el proceso de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en Honduras, el analista Luis León dijo este domingo a EFE que el país necesita retirar a los partidos políticos la responsabilidad del conteo de votos, para evitar que cada cuatro años los comicios sean empañadas por denuncias de "fraude".
Para retirar a los políticos de los escrutinios, hace falta una nueva ley electoral que restaure la confianza en el sistema electoral, subrayó León.
Los entes electorales del país, integrados por representantes de los partidos mayoritarios, han perdido credibilidad entre la población porque todos los comicios, desde que el país retornó al orden constitucional en 1980, han sido salpicados por denuncias de "fraude", pese a algunos avances orientados a que haya transparencia en el proceso.
Esta situación se ha mantenido en los comicios generales del 30 de noviembre pasado, cuyos resultados aún no se conocen porque un escrutinio especial de 2.792 actas con inconsistencias, que se debió iniciar el pasado día 13, comenzó con cinco días de retraso en un ambiente de incertidumbre y suspicacia, además de tenso y agresivo en el Centro Logístico Electoral (CLE), según denuncias de las consejeras Ana Paola Hall (presidenta del Consejo Nacional Electoral, CNE) y Cossette López.
León señaló que las actas con inconsistencias sometidas al recuento podrían representar cerca de 900.000 votos, suficientes para mantener o alterar los resultados preliminares, y que su revisión correcta contribuirá a reducir las denuncias de fraude planteadas por Salvador Nasralla, candidato del conservador Partido Liberal y segundo en las votaciones, y el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), cuya candidata, Rixi Moncada, está relegada a un lejano tercer lugar.
Por otra parte, el analista Josué Murillo indicó a EFE que los partidos y la institucionalidad "nos han fallado miserablemente a lo largo de esta contienda electoral".
La legitimidad del escrutinio especial dependerá de que el ente electoral actúe con "celeridad, rigurosidad técnica y sin interferencias políticas", lo que permitirá que quien asuma la Presidencia lo haga respaldado por "el voto del soberano" y "no por componendas políticas ni triquiñuelas".
Aunque el Partido Libre, cuyo coordinador es el expresidente Manuel Zelaya, "no reconoce" los resultados de las elecciones, la presidenta hondureña, Xiomara Castro, aseguró el jueves que "respetará" al ganador que oficialice el CNE y adelantó que la transición, prevista para el 27 de enero de 2026, se realizará de manera "pacífica".
Con información de EFE