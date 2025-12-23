Índice de Confianza de la Actividad Económica de Honduras continúa en ascenso

Centroamérica & Mundo

Por revistaeyn.com El clima de expectativas sobre la economía hondureña cerró 2025 con señales de mayor optimismo, de acuerdo con los resultados más recientes divulgados por la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM), un instrumento del Banco Central de Honduras (BCH). Según el levantamiento correspondiente a noviembre, los especialistas consultados por el BCH coinciden en que varios factores están sosteniendo el desempeño de la actividad económica.

Entre ellos destacan el aumento en la demanda de bienes y servicios finales, el flujo constante de remesas familiares, el impulso del gasto público en infraestructura e inversión social, así como el acuerdo técnico alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la cuarta revisión del Servicio de Crédito Ampliado y del Servicio de Fondo Ampliado. En este contexto, el Índice de Confianza de la Actividad Económica continuó su trayectoria ascendente. En noviembre alcanzó 47.9 puntos, superando ligeramente el registro del mes anterior y acumulando doce meses consecutivos de mejora. El resultado refleja tanto la percepción sobre la situación económica actual, que aportó el 46.6 % del índice, como las expectativas sobre el comportamiento futuro de la economía, que explicaron el 53.4 % restante. Las proyecciones de crecimiento se mantienen alineadas con las estimaciones oficiales. En promedio, los encuestados por el BCH prevén que el Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras crecería alrededor de 3.6% en 2025, dentro del rango establecido en la revisión del Programa Monetario 2025-2026. Para 2026, las expectativas apuntan a una aceleración moderada, con una expansión anual cercana al 3.8%, apoyada en la continuidad de políticas macroeconómicas orientadas a la estabilidad.