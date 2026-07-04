Confianza económica en Guatemala mejora levemente en junio

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El Índice de Confianza de la Actividad Económica alcanzó 56.47 puntos en junio, un incremento de 0.95 % respecto a mayo, cuando se ubicó en 55.94 puntos.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La percepción sobre el desempeño de la economía guatemalteca mostró una mejora durante junio de 2026, de acuerdo con la más reciente Encuesta de Expectativas Económicas al Panel de Analistas Privados (EEE) del Banco de Guatemala (Banguat), que también refleja un panorama de inflación contenida y expectativas de crecimiento económico estables para los próximos dos años. El Índice de Confianza de la Actividad Económica alcanzó 56.47 puntos en junio, un incremento de 0.95 % respecto a mayo, cuando se ubicó en 55.94 puntos.

En comparación con junio de 2025, el indicador registró un aumento de 5.61 %, al pasar de 53.47 a 56.47 puntos, lo que evidencia una percepción más favorable sobre la situación económica actual y el ambiente para los negocios. El Banguat explicó que este índice busca medir la percepción de los analistas económicos sobre la coyuntura económica y las perspectivas de corto plazo, constituyéndose en un termómetro de la confianza empresarial y de las expectativas sobre la evolución de la actividad productiva. En materia de inflación, el Panel proyectó que el ritmo inflacionario de Guatemala cerrará junio en 3.39 %, mientras que para julio y agosto se ubicaría en 3.44 % y 3.49 %, respectivamente. Asimismo, estimó que la inflación alcanzará 4.05 % al cierre de 2026 y 3.95% al finalizar 2027. Las nuevas previsiones representan una revisión a la baja frente a la encuesta de mayo. Para diciembre de 2026, la expectativa disminuyó de 4.13 % a 4.05 %, mientras que para finales de 2027 pasó de 4.01 % a 3.95 %, lo que sugiere que los analistas mantienen expectativas de estabilidad en los precios durante el mediano plazo.