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La confianza del consumidor en Panamá cae por alza en precio de los combustibles

El Índice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP) alcanzó 75 puntos en junio de 2026, con una disminución de 17 enteros en comparación con enero cuando el índice se situó en 92 unidades.

Por Agencia EFE La confianza del consumidor panameño sufrió un desplome entre enero y junio de este año a causa del alza en el precio de los combustibles, reforzando el pesimismo sobre la situación económica y las perspectivas en el país, señala un estudio. El Índice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP) alcanzó 75 puntos en junio de 2026, con una disminución de 17 enteros en comparación con enero cuando el índice se situó en 92 unidades.

En la encuesta que mide el ICCP, a cargo de The Marketing Group (TMG) en alianza con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), 100 es el punto de equilibrio de la confianza y/o la desconfianza de los consumidores en el devenir de sus hogares, el país, el ahorro y los puestos de trabajo. Con el resultado de junio el ICCP se mantiene en la zona de desconfianza y refleja un deterioro generalizado en las expectativas de los consumidores. Los cuatro componentes del índice -situación económica del hogar, situación económica del país, probabilidad de ahorro y expectativas sobre el desempleo-, se ubicaron por debajo de los 100 puntos, de acuerdo con el sondeo. "La medición más reciente del Índice de Confianza del Consumidor refleja un deterioro en las expectativas de los panameños, influenciado principalmente por el impacto del aumento en el precio de los combustibles y por la incertidumbre que generan tanto los factores externos como los internos sobre la economía", dijo María Alejandra Cuéllar, CEO y Gerente General de The Marketing Group, en la presentación del informe, según un comunicado de la CCIAP. Esto ha conducido a una mayor cautela de los consumidores respecto a su situación financiera, sus posibilidades de ahorro y las perspectivas económicas del país.