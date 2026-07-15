Siemens Energy prepara lanzamiento de la marca independiente Omterra

Tras la escisión de Siemens AG en 2020 y el éxito alcanzado por la compañía, Siemens Energy se prepara ahora para lanzar una marca independiente. Este paso viene motivado por el carácter temporal de la licencia que regula el uso de la marca actual.

En el futuro, las actuales entidades Siemens Energy y Siemens Gamesa Renewable Energy se unirán bajo un único nombre y una misma identidad de marca: Omterra. El proceso de cambio de marca está previsto que comience a lo largo de este año y se implementará de forma progresiva.

“Desde nuestra escisión, estaba claro que podríamos utilizar la licencia de la marca Siemens Energy durante un periodo limitado. Hoy, nuestra empresa disfruta de una sólida posición estratégica, operativa y financiera. Hemos ganado la confianza de nuestros clientes y de los inversores, hemos mejorado nuestra rentabilidad y contamos con un ambicioso plan de crecimiento para los próximos años”, afirmó Christian Bruch, CEO de Siemens Energy.