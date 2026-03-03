Exportaciones de Costa Rica crecieron un 3 % en enero de 2026

POR EFE

Las exportaciones de bienes de Costa Rica alcanzaron US$1.512 millones en enero de 2026, lo que representa un incremento del 3 % en comparación con el mismo periodo del 2025, indicaron cifras oficiales publicadas este lunes.

"El crecimiento sostenido de nuestras exportaciones al iniciar el 2026 confirmó la solidez y diversificación del sector productivo costarricense", dijo en un comunicado el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar.

Según el ministro, "superar los 1.500 millones en enero no solo evidencia la fortaleza de sectores estratégicos como dispositivos médicos, agroindustria e industria alimentaria, sino también la confianza que los principales mercados internacionales mantienen en Costa Rica".

El funcionario afirmó que el Gobierno continuará impulsando una agenda enfocada en la facilitación del comercio, la atracción de inversión y el aprovechamiento de los acuerdos comerciales para consolidar oportunidades y mitigar los retos del entorno global.