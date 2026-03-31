Honduras: Ley de empleo a tiempo parcial, esto debe saber

Por revistaeyn.com
Honduras ya cuenta con una nueva Ley de Empleo a Tiempo Parcial. El decreto, aprobado recientemente por el Congreso Nacional, fue publicado este lunes 30 de marzo en La Gaceta.
Con ella, entra en vigencia un nuevo régimen laboral que busca ampliar las oportunidades de trabajo sin sacrificar derechos.
La normativa establece un marco legal específico para quienes laboren menos de la jornada ordinaria, fijando horarios de entre 18 y 32 horas semanales.
Los trabajadores mantendrán acceso a derechos laborales y de seguridad social en condiciones de igualdad y sin discriminación, en proporción a las horas trabajadas.
Esta ley busca ofrecer una alternativa flexible de empleo, especialmente útil para estudiantes, personas con responsabilidades familiares o sectores con demanda laboral variable, sin que se pierdan derechos básicos.
BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES CONTRATADOS POR HORA EN HONDURAS
El documento aprobado señala que los trabajadores deberán gozar de las mismas garantías que aquellos con jornada completa, siendo este el reconocimiento de los derechos laborales para quienes se desempeñen bajo esta modalidad, con horarios de entre las 18 y 32 horas semanales.
La ley garantiza el acceso proporcional a beneficios como vacaciones, decimotercer y decimocuarto meses de salario, descanso semanal y demás prestaciones laborales, sin que esta modalidad implique reducción del valor por hora del salario mínimo.
En cuanto a la remuneración, la normativa deja claro que esta modalidad no debe afectar el valor de la hora de trabajo, el cual deberá mantenerse conforme al salario mínimo vigente.