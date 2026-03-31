Honduras: Ley de empleo a tiempo parcial, esto debe saber

Por revistaeyn.com

Honduras ya cuenta con una nueva Ley de Empleo a Tiempo Parcial. El decreto, aprobado recientemente por el Congreso Nacional, fue publicado este lunes 30 de marzo en La Gaceta.

Con ella, entra en vigencia un nuevo régimen laboral que busca ampliar las oportunidades de trabajo sin sacrificar derechos.

La normativa establece un marco legal específico para quienes laboren menos de la jornada ordinaria, fijando horarios de entre 18 y 32 horas semanales.

Los trabajadores mantendrán acceso a derechos laborales y de seguridad social en condiciones de igualdad y sin discriminación, en proporción a las horas trabajadas.