Violencia e inflación son los temas que más preocupan en Latinoamérica, según encuesta

Por revistaeyn.com
La violencia y el crimen se consolidan como la mayor inquietud global, según la última edición del estudio global What Worries the World, elaborado por Ipsos, mencionado por el 33 % de los encuestados y desplazando a la inflación del primer lugar que había ocupado durante los últimos años.
Este cambio refleja una modificación en la agenda pública global, en la que los temas vinculados con la seguridad ganan protagonismo frente a las preocupaciones estrictamente económicas.
La segunda preocupación más mencionada es la inflación, con un 29 %. Le siguen la pobreza y el desempleo, con el 28 % y 27 % de las menciones respectivamente.
Aunque la inflación continúa siendo una de las principales inquietudes en numerosos mercados, el informe muestra una leve caída en su peso relativo respecto de mediciones anteriores, mientras que las preocupaciones vinculadas con la seguridad han ganado relevancia en distintos países.
En América Latina, el crimen y la violencia se posicionan como la principal preocupación en la mayoría de los países analizados. Con excepción de Argentina, donde el principal tema de preocupación es el desempleo, todos los países latinoamericanos incluidos en el estudio ubican este tema en el primer lugar del ranking de inquietudes ciudadanas.
En Perú, por ejemplo, los niveles de preocupación por la seguridad se ubican entre los más altos del estudio global, mientras que en Brasil la agenda pública aparece más marcada por temas vinculados a la corrupción. En Colombia, en tanto, las preocupaciones se concentran principalmente en la seguridad y el desempleo.
En conjunto, los datos reflejan que América Latina continúa siendo una de las regiones donde los temas vinculados con la seguridad tienen mayor peso dentro de la agenda pública.
Dentro de este panorama regional aparece un dato distintivo. Con un 33 % de menciones, Argentina se posiciona como el país donde más preocupa la educación a nivel mundial, por encima de otros países de la región como Perú (26 %) o Brasil (22 %). Este resultado destaca la centralidad que el sistema educativo tiene en el debate público argentino y la relevancia que la sociedad le asigna al futuro de la educación como factor clave para el desarrollo del país.
Otro dato destacado del estudio es que Argentina también aparece como el país más optimista de América Latina respecto del rumbo general del país. Según la última medición, el 55 % de los argentinos considera que el país avanza en la dirección correcta, posicionándolo como el más optimista de la región, por encima de Chile (48 %), Colombia (46 %), México (36 %), Brasil (34 %) y Perú (15 %). Este optimismo convive; sin embargo, con niveles elevados de preocupación social, especialmente en temas vinculados al empleo, la seguridad y la desigualdad.
“Los resultados muestran que, más allá de las diferencias entre países, las preocupaciones vinculadas a la seguridad y a la corrupción siguen ocupando el centro de la agenda pública en América Latina”, señala Martín Tanzariello, Gerente de Marketing y Comunicación de Ipsos Argentina.