Claves para entender la reforma laboral en México: reduce jornada a 40 horas semanales

El cambio no es inmediato, pero si gradual desde 2027 y hasta 2030. Las empresas deben avanzar hacia la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales en México. Queda fuera de la reforma los dos días de descanso y se sigue contemplando uno.

Por revistaeyn.com / EFE México dio un paso contundente para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, publicó este martes 3 de marzo 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reforma el artículo 123 de la Constitución mexicana para reducir la jornada laboral con aplicación gradual hasta 2030. Previamente, la Cámara de Diputados declaró constitucional este martes la reforma que reduce de 48 a 40 horas la jornada laboral en México. Se informó que fueron 22 los congresos estatales que ya han emitido votos a favor de la reforma laboral. Entre estos, los parlamentos de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Oaxaca.

Así como las legislaturas de Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y de la capital Ciudad de México.

Con lo aprobado, se determina que la jornada laboral será de 40 horas semanales y que su aplicación será gradual hacia 2030, en un modelo donde, por cada seis días de trabajo, las personas trabajadoras deberán disfrutar de por lo menos un día de descanso con goce de salario íntegro.

SOBRE HORAS EXTRAS Y PAGO EXTRA

De acuerdo con los nuevos lineamientos, el trabajo extraordinario no deberá exceder las 12 horas en una semana y podrán distribuirse en hasta cuatro horas diarias, en un máximo de cuatro días en ese periodo. De prolongar el tiempo extraordinario, los empleadores deberán pagar 200 % más del salario que corresponda a las horas de la jornada ordinaria. Además, la jornada prohíbe trabajar tiempo extraordinario a las personas menores de 18 años, entre otros puntos.

SEIS PREGUNTAS (CON RESPUESTAS) SOBRE LA REFORMA LABORAL EN MÉXICO

Seis claves de la reforma ¿Qué cambia? La Constitución establecerá una jornada semanal de 40 horas de forma gradual.