Claves para entender la reforma laboral en México: reduce jornada a 40 horas semanales

Por revistaeyn.com / EFE
México dio un paso contundente para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, publicó este martes 3 de marzo 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reforma el artículo 123 de la Constitución mexicana para reducir la jornada laboral con aplicación gradual hasta 2030.
Previamente, la Cámara de Diputados declaró constitucional este martes la reforma que reduce de 48 a 40 horas la jornada laboral en México.
Se informó que fueron 22 los congresos estatales que ya han emitido votos a favor de la reforma laboral.
Entre estos, los parlamentos de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Oaxaca.
Así como las legislaturas de Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y de la capital Ciudad de México.
Con lo aprobado, se determina que la jornada laboral será de 40 horas semanales y que su aplicación será gradual hacia 2030, en un modelo donde, por cada seis días de trabajo, las personas trabajadoras deberán disfrutar de por lo menos un día de descanso con goce de salario íntegro.
SOBRE HORAS EXTRAS Y PAGO EXTRA
De acuerdo con los nuevos lineamientos, el trabajo extraordinario no deberá exceder las 12 horas en una semana y podrán distribuirse en hasta cuatro horas diarias, en un máximo de cuatro días en ese periodo.
De prolongar el tiempo extraordinario, los empleadores deberán pagar 200 % más del salario que corresponda a las horas de la jornada ordinaria.
Además, la jornada prohíbe trabajar tiempo extraordinario a las personas menores de 18 años, entre otros puntos.
SEIS PREGUNTAS (CON RESPUESTAS) SOBRE LA REFORMA LABORAL EN MÉXICO
Seis claves de la reforma
¿Qué cambia?
La Constitución establecerá una jornada semanal de 40 horas de forma gradual.
Descanso, el punto que más dividió. La reforma mantuvo el criterio de un día de descanso por cada seis de trabajo y descartó elevarlo a dos días, un reclamo de trabajadores y sindicatos independientes, y un argumento usado por opositores para tachar la medida de “insuficiente”.
Aplicación gradual
El esquema transitorio plantea reducir dos horas por año: 48 horas en 2026; 46 en 2027; 44 en 2028; 42 en 2029, y 40 a partir de 2030.
Horas extra y “mecanismos” de ajuste. El nuevo diseño eleva el máximo de horas extra semanales permitidas de nueve a 12, sin exceder cuatro horas por día y en no más de cuatro días.
Ruta legislativa ya cumplida
El Senado y la Cámara de Diputados avalaron el proyecto por mayoría calificada y, con los votos estatales, se emitieron declaratorias de validez.
¿A quién impacta?
La reducción podría beneficiar a más de 30,6 millones de trabajadores, entre los cuales 9,6 millones trabaja más de 48 horas semanales.
Costos laborales y advertencias
Aunque la Confederación Patronal de México, la Coparmex, respaldó el contenido, otros sectores y organismos han advertido que, sin medidas de acompañamiento, la reducción puede elevar costos operativos —en especial para Pymes— y exigieron certidumbre en la implementación.
Del otro lado, defensores de la reforma la presentan como un avance en calidad de vida y productividad, con una transición diseñada para “amortiguar” el impacto.
¿Qué falta?
Tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su entrada formal en vigor, falta la adecuación de normas secundarias y criterios de implementación conforme al calendario de transición.