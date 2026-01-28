Honduras: Congreso analiza propuesta de Ley de Empleo Temporal

Centroamérica & Mundo

Según los promotores de la misma, la normativa permitirá a las empresas contratar personal por tiempo indefinido, temporal, por servicios determinados o por obra.

Por Gabriela Melara – revistaeyn.com Honduras podría vivir una transformación en sus leyes laborales. Actualmente, en el Congreso de aquel país – que se instaló hace unos días – revisa un proyecto ley llamado “Empleo Temporal”, que, según sus promotores, busca ofrecer mayor estabilidad laboral y garantizar los derechos de los trabajadores. Esta ley permitiría a los hondureños trabajar de manera parcial en las empresas que así lo decidan. La iniciativa contempla los tres modelos de contratación establecidos en el Código Laboral: por tiempo indefinido, temporal y por servicios determinados o por obra. Además, ordena la indemnización por despido, que incluye el auxilio de cesantía y el preaviso. También permite a los empleados afiliarse a organizaciones sindicales y establece que las vacaciones se otorgarán conforme al Código Laboral, sin compensación por días u horas ni mediante bonificaciones. “Por ejemplo, mi departamento, Comayagua, tiene un sector turístico donde la mayor afluencia de clientes es de jueves a domingo. Entonces el patrono puede distribuir las horas durante esos cuatro días, sin superar las máximas legales. Si se exceden las ocho horas en una jornada diurna, ese tiempo se considera extraordinario”, apuntó a manera de ejemplo, el diputado liberal Alberto Emilio Cruz, presidente de la comisión especial de dictamen de la Ley de Empleo Temporal, a Diario La Prensa.

De hecho, se espera que el turismo y el comercio sean los sectores más beneficiados. La propuesta se encuentra actualmente en comisión de dictamen y podría ser presentada al pleno legislativo en cualquier momento. La iniciativa fue presentada en la primera sesión legislativa 2026-2029 por el diputado Jorge Cálix. "Creo que tenemos que buscar el mejor tono del gris. No estoy de acuerdo con que se restrinjan los derechos laborales ni con los abusos, pero sí estoy a favor de que se generen empleos", sostuvo Cálix.

LEY EMPLEO TEMPORAL ES DIFERENTE A LEY POR HORA

Los nuevos legisladores indican que esta propuesta es diferente a la derogada Ley de Empleo por Hora, que, a juicio de Guillermo Orellana, presidente del Buró de Convenciones, la eliminación de la Ley de Empleo por Hora en 2022 afectó de manera significativa a diversos sectores, especialmente al turismo, que genera más de 200.000 empleos en el país. Señaló que muchos pequeños negocios dedicados a este rubro se vieron perjudicados y podrían beneficiarse con una nueva ley que contemple la contratación temporal. “Vemos positiva la intención de reactivar el empleo temporal, siempre que se haga con una regulación clara, protección al trabajador y mecanismos de supervisión. Para competir como destinos de eventos, negocios y turismo general, necesitamos herramientas modernas que permitan crecer sin debilitar el empleo”, afirmó Orellana.

Ley de Empleo por Hora, para algunos expertos, violentaba el principio de estabilidad laboral y vulnerabs, principalmente, los derechos laborales a un salario digno, a la protección social y de salud, de maternidad, de sindicalización.

APOYO DEL SECTOR PRIVADO A NUEVA LEY