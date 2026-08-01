Nicaragua mantiene su proyección de crecimiento económico de 3,5% a 4,5%

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Durante el primer semestre de este año la economía nicaragüense continuó en una trayectoria de expansión, con bajas tasas de desempleo e inflación, "desempeño que ha sido apoyado por un marco de políticas macroeconómicas adecuado".

Por Agencia EFE El Banco Central de Nicaragua mantuvo su proyección de crecimiento económico para el país en 2026 en un rango de un 3,5 % y un 4,5 %, con una inflación de entre un 2,5 % y un 3,5 %, según el informe de política monetaria y cambiaria. El emisor indicó que para el cierre de 2026 proyectan que el producto interior bruto (PIB) crezca en un rango de 3,5 % a 4,5 %, se mantenga la estabilidad de precios que permita que la inflación converja a un rango de 2,5 % a 3,5 %, y que el empleo continúe estable con una tasa de desempleo promedio de entre 3 % y 3,5 %.

La entidad monetaria destacó que durante el primer semestre de este año la economía nicaragüense continuó en una trayectoria de expansión, con bajas tasas de desempleo e inflación, "desempeño que ha sido apoyado por un marco de políticas macroeconómicas adecuado". En el ámbito de la política monetaria, el Banco Central resaltó que ha seguido orientando sus decisiones a garantizar condiciones de liquidez que faciliten la intermediación financiera y fomenten el uso de la moneda nacional, manteniendo la tasa de deslizamiento cambiario del córdoba respecto al dólar en 0 % anual. Asimismo, el marco de política ha estado caracterizado por una gestión fiscal que genera superávits y permite al Gobierno la acumulación de reservas financieras, subrayó. "En este sentido, coordinación de la política monetaria y de la política fiscal ha fortalecido la capacidad de reacción del país ante choques adversos y fomenta la confianza de los agentes económicos", sostuvo el emisor. No obstante, el Banco Central reconoció que en el entorno internacional prevalecen los riesgos geopolíticos y la incertidumbre en el comercio mundial.