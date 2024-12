Honduras reconoce incumplimiento de reformas para comisión anticorrupción

El canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, reconoció que su país no ha cumplido con algunas de las reformas legales recomendadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para crear una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad en el país centroamericano.

“Nos preocupa un poco que se filtre información de manera parcializada”, expresó el canciller, quien además recalcó que Honduras ha pedido un mecanismo autónomo e independiente “bajo las normas y los estándares internacionales de Naciones Unidas, y que la coordinación del mecanismo o quién lo presida, “lo elija la Secretaría General de la ONU, no el Gobierno de Honduras, porque hay mucha especulación sobre eso”.

La creación de una comisión internacional contra la corrupción e impunidad en Honduras, con apoyo de la ONU, es una promesa de la presidenta del país, Xiomara Castro, desde antes de que asumiera el poder, el 27 de enero de 2022.

En diciembre de 2022 Castro suscribió un memorando de entendimiento con el secretario general de la ONU, António Guterres, lo que suponía que hacia mediados de 2023 se instalaría la comisión contra la corruptela.

Dos años después de la firma del memorando en Nueva York no se ha logrado instalar el mecanismo, en parte, según el Gobierno, porque no ha contado con el respaldo en el Parlamento hondureño, entre los que figuran varios diputados, entre opositores y oficialistas, salpicados por presuntos actos de corrupción.

“Esperaríamos que el Congreso lo avance, no han querido, se presentó en un primer debate, no han querido y son los mismos (los opositores), nosotros no tenemos la mayoría en el Congreso”, señaló Reina.

El alto funcionario hondureño considera que el mecanismo contra la corrupción en el país, con el apoyo de la ONU, sobre el que se ha suscrito una nueva ampliación del memorando de entendimiento por seis meses, hasta junio de 2025, será una realidad, aunque el criterio casi generalizado entre la oposición y otros sectores, es que no vendrá, al menos en el Gobierno que preside Castro.