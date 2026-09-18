Aggreko amplía operación energética en Costa Rica con 90 MW adicionales

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La compañía participará durante un periodo estimado de dos años y medio en el desarrollo que respaldará uno de los proyectos térmicos relevantes del país y que contempla colaboración con el sector público.

Por revistaeyn.com La multinacional Aggreko, especializada en soluciones de generación y almacenamiento de energía, ampliará sus operaciones en Costa Rica con un nuevo proyecto que incorporará 90 megavatios (MW) de capacidad adicional a la red eléctrica nacional. La compañía participará durante un periodo estimado de dos años y medio en el desarrollo que respaldará uno de los proyectos térmicos relevantes del país y que contempla colaboración con el sector público. La capacidad estará orientada a evitar interrupciones en el suministro eléctrico para los sectores residencial, comercial e industrial.

De acuerdo con Aggreko, la instalación podrá estar completamente operativa en un plazo de 120 días y generará alrededor de 50 empleos durante las etapas de implementación y operación. La empresa asegura que ya cumple con los requerimientos necesarios para desarrollar esta operación y aportará generación firme mediante motores de alta eficiencia. El proyecto se suma a la experiencia reciente de la compañía en Costa Rica. En 2024, Aggreko puso en operación un proyecto de 105 MW en Moín, Limón, destinado a respaldar al sistema eléctrico durante una crisis energética asociada con la sequía, que había limitado la capacidad de generación de las plantas. “Existe una tendencia que está transformando la gestión energética y es la búsqueda de soluciones que combinen seguridad, eficiencia y reducción del impacto ambiental”, señaló María Esparza, gerente de Ventas de Aggreko para Centroamérica y el Caribe. Según la ejecutiva, la respuesta a escenarios de alta demanda y fenómenos climáticos como El Niño requiere no solo nuevas fuentes de generación, sino también capacidad instalada que permita reaccionar ante condiciones cambiantes.