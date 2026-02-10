Finanzas

Casi 50 % de desembolsos externos en 2025 fueron a apoyo presupuestario de Honduras

Por instrumento financiero, la deuda del Gobierno General de Honduras se compone mayoritariamente de préstamos, que suman US$7,103.8 millones.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com A lo largo de 2025, la deuda pública externa de Honduras mostró un comportamiento de crecimiento moderado, marcado más por factores financieros y cambiarios que por un aumento significativo en el endeudamiento neto. De acuerdo con cifras del Banco Central de Honduras (BCH), al cierre de diciembre el saldo de la deuda externa del sector público se ubicó en US$10,736.4 millones, un nivel ligeramente superior al registrado un año antes.

El incremento interanual fue de US$38.7 millones frente a diciembre de 2024, cuando el saldo ascendía a US$10,697.7 millones. Según el BCH, esta variación respondió principalmente a un efecto cambiario adverso, que elevó el valor de la deuda en US$104.4 millones. Este impacto fue parcialmente compensado por una amortización neta de US$65.7 millones, resultado de pagos de capital que superaron a los desembolsos recibidos durante el año. En cuanto a la estructura por tipo de acreedor, la mayor parte de los compromisos externos del sector público continúa concentrándose en organismos multilaterales. Estos representan el 69.7 % del total, equivalente a US$7,482.2 millones. Los acreedores comerciales —que incluyen bancos y proveedores— concentran el 21 % del saldo, unos US$2,258.7 millones, mientras que las obligaciones con instituciones bilaterales alcanzan el 9.3 %, es decir, US$995.5 millones. Al observar exclusivamente al Gobierno General, la deuda externa cerró 2025 en US$9,303.8 millones, apenas US$3.7 millones por encima del nivel observado en 2024. Al igual que en el agregado del sector público, el BCH explica este comportamiento por una combinación de factores: una variación cambiaria de US$48.9 millones que elevó el saldo y una amortización neta de US$45.2 millones, derivada de pagos de capital por US$621.7 millones frente a desembolsos por US$576.4 millones.

TIPO DE INSTRUMENTO

Por instrumento financiero, la deuda del Gobierno General se compone mayoritariamente de préstamos, que suman US$7,103.8 millones y representan el 76.4 % del total. El restante 23.6 %, equivalente a US$2,200.0 millones, corresponde a títulos valores colocados en los mercados internacionales. Estos bonos se originan en tres emisiones clave: US$700.0 millones en 2017, US$600 millones en 2020 y US$900 millones que incluyen una colocación realizada en noviembre de 2024 y una reapertura por US$200 millones en septiembre de 2025. Durante 2025, los desembolsos externos recibidos por el Gobierno General alcanzaron US$576.4 millones. Casi la mitad de estos recursos, US$280.0 millones, se destinaron a apoyo presupuestario, impulsados principalmente por la reapertura del bono soberano verde y social y por financiamiento de la CAF para programas de inclusión social.