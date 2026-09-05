Honduras reporta superávit fiscal de US$89,8 millones al cierre de junio

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El desempeño estuvo impulsado principalmente por el aumento de la recaudación tributaria, que permitió que los ingresos públicos crecieran por encima de los gastos durante los primeros seis meses del año.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La Administración Central de Honduras cerró el primer semestre de 2026 con un resultado fiscal positivo, al registrar un superávit de L2.399,6 millones, equivalentes a unos US$89,8 millones, según los datos divulgados por el Banco Central de Honduras (BCH). El resultado contrasta con el déficit de L5.973,3 millones, unos US$223,6 millones, observado en el mismo período de 2025. El desempeño estuvo impulsado principalmente por el aumento de la recaudación tributaria, que permitió que los ingresos públicos crecieran por encima de los gastos durante los primeros seis meses del año, apunta el BCH.

Los ingresos totales de la Administración Central alcanzaron L101.778,6 millones (US$3.809,3 millones) a junio, un incremento de L6.453,6 millones, equivalente a aproximadamente US$241,5 millones, frente a los L95.325 millones (US$3.567,8 millones) contabilizados un año antes. El BCH atribuye buena parte de esta mejora al comportamiento de los ingresos tributarios, cuya recaudación aumentó en L9.756,6 millones (US$365,2 millones). Dentro de este resultado destacaron los recursos provenientes del impuesto sobre ventas y del impuesto sobre la renta. Por el lado del gasto, la Administración Central desembolsó L99.378,9 millones (US$3.719,5 millones) durante el período. Las remuneraciones a empleados representaron el principal componente, con L42.916,3 millones, equivalentes a US$1.606,3 millones. También sobresalieron el pago de intereses, por L14.235,1 millones (US$532,8 millones); las transferencias corrientes, con L17.406,2 millones (US$651,5 millones); la inversión real, por L9.777,1 millones (US$365,9 millones), y la compra de bienes y servicios, que alcanzó L9.062 millones (US$339,2 millones). En términos interanuales, los mayores incrementos del gasto se concentraron en remuneraciones, que aumentaron L2.365,5 millones (US$88,5 millones); inversión real, con un alza de L2.207,6 millones (US$82,6 millones), y el pago de intereses y comisiones, que creció L1.169,7 millones (US$43,8 millones).

Deuda interna aumenta

Estos aumentos fueron compensados parcialmente por una reducción de L6.936,3 millones, unos US$259,6 millones, en transferencias de capital y corrientes, además de una disminución de L725,8 millones (US$27,2 millones) en la compra de bienes y servicios. Pese al superávit, la deuda interna de la Administración Central se elevó a L248.363,4 millones (US$9.295,6 millones) a junio, frente a L228.718,2 millones (US$8,560.4 millones) en diciembre de 2025, señala el BCH.