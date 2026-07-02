Deuda de pensiones de El Salvador sube 7,21 % y llega a US$11.567 millones

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Las cifras oficiales, que el BCR retoma del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), indican que la deuda total pasó de US$11.241,13 millones en diciembre de 2025 a US$11.567.33 millones a mayo del año en curso, un incremento de US$326,2 millones.

Por Agencia EFE La deuda estatal de El Salvador con los fondos privados de pensiones, alimentados con descuentos a los salarios de los trabajadores públicos y privados, llegó a US$11.567 millones en mayo, un 2,9 % más que lo registrado a finales de 2025, según datos del estatal Banco Central de Reserva (BCR). Las cifras oficiales, que el BCR retoma del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), indican que la deuda total pasó de US$11.241,13 millones en diciembre de 2025 a US$11.567.33 millones a mayo del año en curso, un incremento de US$326,2 millones.

En enero, el Gobierno tomó de estos fondos de pensiones US$92,32 millones, en febrero fueron 46,76 millones y en marzo sumaron otros US$96,11 millones, para abril fueron US$44,1 millones y en mayo tomó US$46,91 millones. Si se compara la deuda acumulada a mayo de 2026 con la del mismo mes de 2025, cuando sumaba US$10.789,19 millones, existe un incremento de US$778,14 millones, equivalente al 7,21 % de alza. Estos recursos, que se estarían usando para el pago de pensiones de los jubilados del sistema público abandonado por el Estado salvadoreño a finales de la década de 1990 para dar paso a lo privado y reformado en 2022, el Gobierno los toma mediante unos títulos valores que emite el ISP y que las administradoras de fondos de pensiones (AFP, privadas) están obligadas a comprar. Este instrumento, llamado Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), suma actualmente US$3.173,77 millones.