Inflación de Costa Rica en enero cayó al valor más bajo desde agosto de 2023

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
En enero de 2026, la inflación general, medida por la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Costa Rica se desaceleró en 1,3 puntos porcentuales (p.p.) con respecto al mes previo, ubicándose en -2,5 %, el valor más bajo registrado desde agosto del 2023.
Por el contrario, el promedio de la tasa interanual de los indicadores de inflación subyacente fue ligeramente positivo (0,1 %), aunque mantuvo la tendencia desacelerada de los meses previos (0,3 p.p. inferior respecto a diciembre pasado).
Con estos resultados, ambos indicadores continúan, desde hace más de dos años y medio, por debajo del límite inferior del rango alrededor de la meta del Banco Central de Costa Rica (3 % ± 1 p.p.).
Tal como se ha observado desde mayo de 2025, el valor negativo de la inflación general de Costa Rica estuvo determinado por la evolución de los precios de los bienes, que con una variación interanual de -5 %, aportaron -2,7 p.p. a la inflación general.
En contraste, los precios de los servicios registraron un incremento interanual de 0,4 %, el cual no logró contrarrestar la contribución negativa de los bienes.
El comportamiento de los bienes respondió, principalmente, al aporte negativo de algunos productos agrícolas, como el tomate (-0.7 p.p.), la papa (-0.5 p.p.) y la papaya (-0.2 p.p.), y de los combustibles (-0,2 p.p.), compensado parcialmente por la contribución positiva del café (0,1 p.p.).
En cuanto a los servicios, el suministro de agua (0,2 p.p.), la educación universitaria (0,1 p.p.) y el alquiler de vivienda (0,1 p.p.), presentaron los mayores aportes positivos, atenuados en parte por el aporte negativo de la electricidad (-0,4 p.p.).
Las expectativas de inflación a 12 meses, según la encuesta continuaron por debajo del rango alrededor de la meta de inflación (1,2 % el promedio y 1,3 % la mediana), mientras que las de mercado se ubicaron en 2,2 %.
Para el horizonte de 24 meses, tanto las expectativas provenientes de la encuesta (promedio y mediana) como las de mercado se situaron en torno al límite inferior de dicho rango (2,3 %, 2,1 % y 2,2 %, respectivamente).
Respecto al Índice de Precios del Productor de la Manufactura, en enero de 2026 registró una variación mensual positiva de 0,2 %, no obstante, presentó una caída de 0,1 % en términos interanuales. Al desagregar este último resultado por tipo de bien (consumo, intermedio y capital), se observa que estuvo determinado principalmente por los bienes intermedios, cuya variación interanual fue de -1 %, aportando -0,4 p.p. al indicador general.