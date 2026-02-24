Inflación de Costa Rica en enero cayó al valor más bajo desde agosto de 2023

Por el contrario, el promedio de la tasa interanual de los indicadores de inflación subyacente fue ligeramente positivo (0,1 %), aunque mantuvo la tendencia desacelerada de los meses previos (0,3 p.p. inferior respecto a diciembre pasado).

En enero de 2026, la inflación general, medida por la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Costa Rica se desaceleró en 1,3 puntos porcentuales (p.p.) con respecto al mes previo, ubicándose en -2,5 %, el valor más bajo registrado desde agosto del 2023.

Con estos resultados, ambos indicadores continúan, desde hace más de dos años y medio, por debajo del límite inferior del rango alrededor de la meta del Banco Central de Costa Rica (3 % ± 1 p.p.).

Tal como se ha observado desde mayo de 2025, el valor negativo de la inflación general de Costa Rica estuvo determinado por la evolución de los precios de los bienes, que con una variación interanual de -5 %, aportaron -2,7 p.p. a la inflación general.

En contraste, los precios de los servicios registraron un incremento interanual de 0,4 %, el cual no logró contrarrestar la contribución negativa de los bienes.

El comportamiento de los bienes respondió, principalmente, al aporte negativo de algunos productos agrícolas, como el tomate (-0.7 p.p.), la papa (-0.5 p.p.) y la papaya (-0.2 p.p.), y de los combustibles (-0,2 p.p.), compensado parcialmente por la contribución positiva del café (0,1 p.p.).

En cuanto a los servicios, el suministro de agua (0,2 p.p.), la educación universitaria (0,1 p.p.) y el alquiler de vivienda (0,1 p.p.), presentaron los mayores aportes positivos, atenuados en parte por el aporte negativo de la electricidad (-0,4 p.p.).