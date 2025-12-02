Honduras cierra noviembre con repunte de inflación impulsado por alimentos y alquileres

Centroamérica & Mundo

Por revistaeyn.com La inflación de Honduras volvió a mostrar presión al cierre de noviembre de 2025. Según los registros más recientes del Banco Central de Honduras (BCH), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó 0.35% durante el mes, un comportamiento marcado, sobre todo, por incrementos en productos alimentarios y en el costo del alojamiento. El BCH detalló que los alimentos explicaron casi la mitad del aumento mensual (48.6 %). Detrás de este encarecimiento se encuentran los efectos de los eventos climáticos recientes, que redujeron temporalmente la oferta de varios cultivos, así como la mayor demanda típica de la temporada de fin de año. Entre los productos agrícolas con mayores incrementos figuran el chile dulce, la papa, el tomate pera, la cebolla, la zanahoria y el plátano.

También se observaron alzas en carnes como hígado, biftec y costilla de res y cerdo, además de un aumento en el precio de los huevos. En contraste, el banano, el maíz, la naranja, el pescado, la mantequilla y los frijoles mostraron bajas. El segundo grupo con mayor incidencia fue Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles, que aportó 31.4 % a la inflación mensual. Los aumentos en alquileres, querosene, leña y materiales como pinturas impulsaron este resultado, apunta el BCH. Otro rubro con comportamiento destacado fue Cuidado Personal, cuyo índice subió 0.30 % debido a mayores precios en productos de higiene y servicios como cortes de cabello, crema, pañales y servicios funerarios. En menor escala, Transporte registró un crecimiento de 0.12 %, influido por el alza en pasajes aéreos internacionales, vehículos, repuestos y diésel, aunque la caída en las gasolinas regular y súper ayudó a moderar el impacto. En términos acumulados, la inflación del país se ubicó en 4.61 % al cierre de noviembre, mientras que la variación interanual alcanzó 5.09 %. Este nivel continúa temporalmente por encima del rango de tolerancia definido por la autoridad monetaria, un fenómeno asociado a factores estacionales. Sin embargo, el BCH señaló que las medidas de subsidio a los combustibles y a la energía eléctrica han mitigado la variación anual en unos 0.63 puntos porcentuales.