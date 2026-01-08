Costa Rica cerró 2025 con inflación de -1,23 %, segunda cifra negativa de la última década

Centroamérica & Mundo

Por Agencia EFE Costa Rica cerró el 2025 con una inflación de -1,23 %, el segundo número negativo de la última década, y por cuarto año consecutivo se mantiene lejos de la meta establecida por el Banco Central que es de un rango entre el 2 % y el 4 %. Según los datos oficiales divulgados por el estatal Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la otra variación negativa registrada en la última década ocurrió en 2023 cuando el año cerró en -1,77 %.

Desde que en 2021 la inflación alcanzó 3,30 %, el índice se ha mantenido fuera de la meta del Banco Central, ya que en 2022 el número fue de 7,88 %; en 2023 del -1,77%; en 2024 de 0,84 % y en 2025 del -1,23 %. Los datos oficiales indican que en el mes de diciembre de 2025 Costa Rica registró una inflación de 0,08 %, con lo cual el acumulado del año llegó a -1,23 %. "Los bienes y servicios que mostraron mayor efecto positivo en la variación mensual del índice son: tomate, cebolla y papaya. Por otra parte, gasolina, automóviles nuevos y arroz figuraron entre los principales con mayor efecto negativo en la variación mensual del índice", explicó el INEC.