Centroamérica & Mundo

La inflación en EE.UU. se mantiene en 3,4 % en agosto

La cifra interanual de inflación está por encima del umbral del 2 % establecido como objetivo por la Reserva Federal (Fed) y promete ser determinante en la reunión de la próxima semana, cuando un banco central dividido decidirá si mantener o subir los tipos de interés.

Por Agencia EFE El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos (EE.UU.) se mantuvo en el 3,4 % en agosto después de bajadas consecutivas en los dos meses anteriores, en sintonía con los pronósticos de analistas, influenciada por un rebote en los precios del combustible debido a la guerra en Irán. La inflación subyacente, que excluye los volátiles componentes de energía y los alimentos, bajó al 2,4 %, situándose una décima por debajo de la cifra de julio, informó el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

La cifra interanual de inflación está por encima del umbral del 2 % establecido como objetivo por la Reserva Federal (Fed) y promete ser determinante en la reunión de la próxima semana, cuando un banco central dividido decidirá si mantener o subir los tipos de interés. El pico más reciente en el IPC se registró en mayo pasado, cuando saltó al 4,2 %, el nivel más alto desde abril de 2023. En términos mensuales, la inflación aumentó un 0,4 % después de haber registrado una subida en julio del 0,1 %. El dato subyacente intermensual subió una décima, tras crecer un 0,2 % en el mes anterior. El índice de la gasolina subió un 3,9 % en agosto, lo que representó más de un tercio del aumento mensual del índice general, en coincidencia con una escalada en la guerra entre EE.UU. e Irán, que ha interrumpido el tráfico por el estrecho de Ormuz, por donde pasaba en torno al 20 % del crudo mundial.