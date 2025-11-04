Centroamérica & Mundo

Más del 60 % de latinos en EEUU desaprueba a Trump y 41 % teme un arresto migratorio

La mitad de los encuestados por la asociación UnidosUS, el 50 % cree que las políticas económicas de Donald Trump empeorarán su situación, mientras que casi dos tercios, el 65 %, piensan que el presidente y los republicanos no están enfocándose lo suficiente en mejorar la economía.

Por Agencia EFE Casi dos de cada tres votantes latinos en Estados Unidos, el 64 % desaprueban la gestión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras el 41 % teme un arresto de las autoridades migratorias pese a tener ciudadanía o estatus legal, reveló una encuesta de la asociación UnidosUS. Pese a la desaprobación, solo 13 % de quienes votaron por Trump afirmaron que no lo harían otra vez, mientras que el 9 % se mostró indeciso sobre eso, añadió el estudio ‘Bipartisan Poll of Hispanic Voters: The Road to 2026’ (Encuesta bipartidista de votantes hispanos: el camino a 2026).

Entre las prioridades de los latinos, el costo de vida o la inflación fue la más mencionada, por el 53 %, seguida de trabajo y economía (36 %), vivienda (32 %), salud pública (30 %) e inmigración (20 %). Casi cuatro de cada 10 hispanos, el 39 % indicaron que su situación económica «está peor» que hace un año y solo un 14 % opinó que está «mejor». La mitad de los encuestados, el 50 % cree que las políticas económicas de Trump empeorarán su situación, mientras que casi dos tercios, el 65 %, piensan que el presidente y los republicanos no están enfocándose lo suficiente en mejorar la economía.

CULPAN A REPUBLICANOS

La encuesta, realizada del 8 al 22 de octubre, se difunde un mes después del cierre del Gobierno de Estados Unidos, que comenzó el 1 de octubre porque los demócratas exigen incluir subsidios de salud y seguro médico en el presupuesto, mientras los republicanos se niegan a negociar. El 61 % de los entrevistados culpó a los republicanos del cierre y el 22 % a los demócratas, mientras que el 52 % adelantó que apoyaría a un candidato demócrata en las elecciones de medio término de 2026 y un 28 % a un republicano. La encuesta refleja la atención política que han despertado los votantes latinos en Estados Unidos, donde el 48 % de ellos votó por Trump en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024 frente al 51 % que sufragó por la demócrata Kamala Harris, según el Pew Research Center.