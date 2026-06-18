Economía panameña creció 4,8 % en el primer trimestre

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Los resultados del PIB muestran que la economía panameña mantuvo una trayectoria de crecimiento al inicio de 2026, apoyada principalmente por el dinamismo del comercio, la construcción y los servicios, así como por el desempeño de actividades estratégicas vinculadas al comercio internacional.

Por revistaeyn.com La economía panameña registró un crecimiento de 4.8 % durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo con el informe sobre el Producto Interno Bruto (PIB) Trimestral divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República. El crecimiento alcanzado en el primer trimestre ya supera la proyección anual de 3.9 % estimada por organismos internacionales para Panamá en 2026, evidenciando un inicio de año más dinámico de lo previsto.

El reporte señala que el PIB alcanzó un valor de US$22,550 millones, lo que representó un incremento de US$1,032.2 millones en comparación con el mismo período de 2025. Entre las actividades vinculadas a la economía interna que impulsaron este desempeño destacaron el comercio al por menor y al por mayor, la construcción, el transporte terrestre de pasajeros, los hoteles y restaurantes, las actividades inmobiliarias y empresariales, así como las artes, el entretenimiento, la creatividad y otras actividades de servicios. Estos resultados reflejan que el crecimiento está siendo amplio y diversificado, apoyado tanto por la inversión como por el consumo y los servicios. En cuanto a los sectores orientados al intercambio con el resto del mundo, el informe destaca el crecimiento de las operaciones del Canal de Panamá, el transporte aéreo y las actividades comerciales desarrolladas en la Zona Libre de Colón, confirmando la fortaleza de las plataformas logísticas y de servicios internacionales del país.