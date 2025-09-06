Centroamérica & Mundo

La Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, advierte sobre la deshumanización en la era digital

En su participación en el encuentro anual ‘México Siglo XXI’ de la Fundación Telmex, del magnate mexicano Carlos Slim, pidió a los jóvenes usar sus talentos y conocimientos para construir un futuro con conciencia ética y colectiva.

Por Agencia EFE La líder indígena y Nobel de la Paz (1992), Rigoberta Menchú, advirtió que la humanidad enfrenta el riesgo de perder su esencia en la era digital si la tecnología y la inteligencia artificial no se ponen al servicio del bien común. En su participación en el encuentro anual ‘México Siglo XXI’ de la Fundación Telmex, del magnate mexicano Carlos Slim, pidió a los jóvenes usar sus talentos y conocimientos para construir un futuro con conciencia ética y colectiva.

“La ciencia, la tecnología, es creación humana, no extraterrestre. Si entendemos que la ciencia, la tecnología está al servicio del bien común, estoy segura que todo lo que toca nuestras manos en tecnología vamos a inyectarle esa misión del bien común”, afirmó frente a los asistentes en el Auditorio Nacional de la capital mexicana. La guatemalteca nacionalizada mexicana enfatizó que “la deshumanización no la construye la tecnología. La deshumanización la hacen las personas que usan la tecnología al servicio de sus intereses”.

NUEVO DOGMA DE LA IA

En el mismo tono, Menchú cuestionó que la inteligencia artificial se haya convertido en un nuevo dogma, sin reconocer sus límites. “Mucha gente ‘endiosó’ la inteligencia artificial. Y creyeron que estaban completamente informados a través de la inteligencia artificial. No, a la inteligencia artificial le faltan algunos toques, digamos. Uno es el toque humano”, dijo. Además, la Nobel lamentó el uso de las redes para difundir falsedades y noticias manipuladas. “Hoy por hoy la verdad se pierde entre la falsedad (...) La persona que no tiene una educación propia puede confundirse y le arma un panorama totalmente deshumanizado”, abundó. Frente a un auditorio de jóvenes becarios, Menchú enfatizó que la educación sigue siendo el cimiento para el desarrollo humano. “La educación es la herramienta más importante que queda en el camino de la humanidad. Si lo que enseñamos es para la vida, va a seguir siendo para la vida hoy y siempre. Si lo que enseñamos es contra la vida, eso es un legado lamentable que va a perdurar muchas veces en la conciencia humana”, subrayó. Menchú también llamó a cultivar valores básicos como el respeto, la gratitud y la humildad.