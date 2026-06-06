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Remesas a Guatemala crecieron un 7,5 % en los primeros cinco meses

Solo en mayo pasado los migrantes guatemaltecos enviaron a su país US$2.221,4 millones, un 3,7 % más que en abril de este año, pero un 2,6 % menos que los US$2.280,7 millones del mismo mes de 2025.

Por Agencia EFE Guatemala recibió US$10.653 millones en remesas entre enero y mayo pasado, un 7,5 % más que en el mismo lapso del año anterior, según las estadísticas divulgadas por el Banco de Guatemala (central). Solo en mayo pasado los migrantes guatemaltecos enviaron a su país US$2.221,4 millones, un 3,7 % más que en abril de este año, pero un 2,6 % menos que los US$2.280,7 millones del mismo mes de 2025.

De acuerdo con cifras oficiales, más de tres millones de guatemaltecos están radicados en Estados Unidos, la mayoría de ellos en condición irregular. Estos ciudadanos envían remesas a 1,7 millones de hogares guatemaltecos, lo cual tiene un impacto directo en la economía de siete millones de personas, en su mayoría en regiones pobres del país. Las autoridades de la banca central estiman que del monto total de las remesas enviadas por los migrantes guatemaltecos, el 60 % se destina al consumo, el 30 % a la construcción o mejora de viviendas y el 10 % restante a inversiones sociales.