Latinoamérica plantea en la CEPAL la gestión estratégica de sus recursos

Centroamérica & Mundo

América Latina y el Caribe deben gestionar los activos regionales con una perspectiva estratégica y comprometerse con una integración efectiva para tener mayor peso en el nuevo escenario internacional.

Por Agencia EFE América Latina y el Caribe deben gestionar los activos regionales con una perspectiva estratégica y comprometerse con una integración efectiva para tener mayor peso en el nuevo escenario internacional, coincidieron en República Dominicana los participantes en el 41º periodo de sesiones de la Cepal. "El mundo cambió y los países de América Latina y el Caribe tienen muchos activos que el mundo necesita, por los que el mundo está compitiendo además y que se han revalorizado en el nuevo contexto geopolítico", aseguró la expresidenta chilena Michelle Bachelet (2006-2010; 2014-2018) en la presentación del informe 'Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica'.

El documento, debatido en la segunda jornada de la reunión en Santiago de los Caballeros, identifica cinco categorías de activos estratégicos en la región, comenzando por los recursos naturales, lo que incluye energía, seguridad alimentaria, minerales críticos, biodiversidad y agua dulce. En segundo lugar están las capacidades productivas, humanas y financieras, que abarcan clústeres productivos, industrias creativas, ecosistemas de 'startups', bancos de desarrollo, las distintas diásporas y el talento humano. Los otros activos son la región misma, con más de 660 millones de personas y un PIB combinado de US$6,8 billones; la influencia política, basada en la diplomacia multilateral y zona de paz, y finalmente, el poder blando, representado en intangibles como la diversidad cultural, el patrimonio y una riqueza turística de relevancia global. El informe señala también "ocho rupturas" en el orden mundial, como la globalización reconfigurada, erosión del multilateralismo, hegemonía unipolar, reconfiguración del poder blando, retroceso de la democracia, desinformación, retroceso en materia de derechos y fin del consenso mundial sobre el clima.

Ventajas competitivas

El expresidente colombiano Iván Duque (2018-2022), que participó con Bachelet en la elaboración del informe, subrayó en una intervención virtual que el documento pone de manifiesto "las ventajas competitivas, comparativas y estratégicas que tiene hoy América Latina en este entorno geopolítico". Entre ellas señaló "el bioma amazónico, que tiene la mayor concentración geográfica de biodiversidad" y es capaz de absorber cerca del 15 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero", así como los ecosistemas de alta montaña, andinos y de planicies. "En segundo lugar, tenemos una concentración muy importante de minerales y de hidrocarburos que juegan un papel definitivo para la seguridad energética del hemisferio y del planeta", así como "minerales críticos y materiales raros", reservas de cobalto y de litio, fundamentales para las transiciones energética y tecnológica, indicó.