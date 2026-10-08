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OMC duplica su previsión de crecimiento del comercio en 2026, ante el auge de la IA

La OMC proyecta que las exportaciones en Norteamérica aumenten este año un 5,7 %, un 3,4 % en Sudamérica y un 9,9 % en Asia, la región más beneficiada por el auge de la IA, mientras que en Europa el informe predice un leve descenso del 0,1 %.

Por Agencia EFE El comercio mundial de mercancías "demostró ser más resiliente de lo previsto" en una primera mitad de 2026 marcada por las perturbaciones del conflicto en Oriente Medio, y aumentó un 3,5 %, por lo que la Organización Mundial del Comercio (OMC) estima que a final de año habrá crecido un 3,9 % interanual, más del doble del 1,9 % que proyectaba en marzo. Las positivas cifras de medio año y el optimismo para todo 2026 descansan en el auge de la inteligencia artificial (IA), con un aumento del 47 % interanual en el comercio de productos relacionados como semiconductores y servidores entre enero y junio, que según la OMC "compensó con creces los efectos negativos del conflicto".

Para 2027, la OMC prevé incluso un aumento aún mayor que en 2026 del comercio global de mercancías, hasta el 4,1 %, aunque en su informe de perspectivas también reduce dos décimas su previsión de crecimiento del PIB mundial para este año, desde al 2,8 % proyectado en marzo a un 2,6 % (2,9 % en 2027). En el comercio de servicios, la OMC se muestra más pesimista que en el caso de las mercancías y prevé un crecimiento del 3,3 % para todo el año, frente al 4,8 % proyectado anteriormente, aunque confía en un fuerte repunte hasta el 6,4 % en 2027. La organización basa esta revisión a la baja a corto plazo en el deterioro de sectores como el transporte o el turismo, en un contexto de aumento de costes de la energía, perturbaciones de las rutas marítimas y aéreas o reducción de la demanda de viajes internacionales, todo relacionado con el conflicto en Oriente Medio. Por regiones, la OMC espera que el PIB crezca en 2026 un 2 % en Norteamérica (una décima más en 2027), un 2,5 % en Sudamérica (2,7 % el próximo año), un 1,3 % en Europa (1,4 % en 2027) y un 4,3 % en Asia. En Oriente Medio, la región más impactada por la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, la OMC prevé una caída del PIB del 4 % este año, aunque confía en una subida del 7,1 % en el próximo ejercicio. Del mismo modo, espera que las exportaciones en esa región, lastradas por el bloqueo de una de sus principales vías comerciales, el estrecho de Ormuz, se desplomen un 17,2 % en 2026 pero experimenten un rebote en 2027 para crecer un 23,3 %.

El comercio busca alternativas

La OMC proyecta que las exportaciones en Norteamérica aumenten este año un 5,7 %, un 3,4 % en Sudamérica y un 9,9 % en Asia, la región más beneficiada por el auge de la IA, mientras que en Europa el informe predice un leve descenso del 0,1 %. En su informe, la organización con sede en Ginebra valora la capacidad del comercio por buscar salidas alternativas en un momento marcado por las tensiones comerciales y los conflictos geoestratégicos. "Cuando se producen perturbaciones, una economía mundial integrada y un sistema comercial basado en normas proporcionan a las economías la flexibilidad necesaria para mantener el flujo de productos esenciales hacia las empresas y los hogares que las necesitan", subrayó la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala. Por ejemplo, aunque las exportaciones de crudo procedente de Oriente Medio descendieron un 24 % y las de gas natural licuado un 47 % en el primer semestre, la búsqueda de proveedores en otras regiones permitió que el descenso de las ventas mundiales de estas materias primas fuera de apenas el 6 % y el 1 % respectivamente.